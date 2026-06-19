Ключевые моменты:

С 19 по 21 июня в Пассаже пройдет фестиваль украинского вина и гастрономии

В Доме ученых 20–21 июня состоится благотворительный фестиваль «Уют»

В Cinema City продолжаются бесплатные показы Чилдрен Кинофеста

Одесская филармония приглашает на концерты под открытым небом и выступление хора «Гомин» 23–24 июня

25 июня в Музее истории евреев расскажут об Одессе 1825–1829 годов глазами английского врача Эдварда Мортона

С 19 по 25 июня одесские культурные площадки подготовили насыщенную программу фестивалей, концертов, кинопоказов и просветительских мероприятий.

Отдельные события имеют благотворительную составляющую — в частности, фестиваль «Уют», во время которого будут собирать средства на восстановление Дома ученых после российской атаки.

Афишу самых интересных событий подготовил культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников.

Фестивали и творческие пространства

В Пассаже пройдет Фестиваль вина, где можно будет познакомиться с украинскими виноделами, попробовать крафтовые сыры и блюда от фуд-шефов, а также посетить ярмарку изделий мастеров Одесской области.

В Доме ученых состоится фестиваль «Уют» — два дня искусства, лекций, живой музыки и гастрономии. Все собранные средства направят на восстановление исторического здания после российской атаки.

Продолжается любимый детский фестиваль «Чилдрен Кинофест» в Cinema City. Бесплатные показы, яркие премьеры и настоящая магия большого экрана подарят незабываемые впечатления юным зрителям.

Музыка лета

Итальянский дворик Одесской филармонии приглашает на вечер классической музыки под открытым небом.

Особым событием станет выступление хора «Гомин» с программой «Этот хор, этот хор мне каждую ночь снится 2.0». Известные песни прошлого века прозвучат в новых хоровых аранжировках, объединив ностальгию и современное звучание.

Ну а Аркадия продолжает жить насыщенной клубной жизнью. В самых популярных одесских летних клубах — концерты и шоу-программы.

Путешествие в прошлое

Любителей истории приглашают в Музей истории евреев на встречу, посвященную Одессе 1825–1829 годов глазами английского врача Эдварда Мортона. Записки путешественника помогут увидеть молодой космополитичный город таким, каким его видели почти двести лет назад.

Далее в анонсе вы найдете подробности, время и место проведения событий.

Афиша культурных и развлекательных событий в Одессе 19–25 июня

Что: Чилдрен Кинофест

Где: Cinema City

Когда: 19–21 июня, 10:00

Фестиваль Чилдрен Кинофест продолжается. Зрителей ждут премьеры, интересные фильмы разных жанров и для разных возрастов, а также волшебная атмосфера кино! Все показы бесплатны. Наше издание подробно писало о том, какие фильмы будут показаны и как зарегистрироваться на показы. До встречи в кинотеатре!

Что: Фестиваль вина

Где: Пассаж

Когда: 19–21 июня, 12:00–22:00

Вход свободный!

Вас ждет огромный выбор крафтового вина, сидра, сыра и других вкусностей от ведущих украинских производителей, а также аппетитные блюда от уличных фуд-шефов.

Для ценителей пива и дистиллятов также найдется чем себя порадовать. На площадке будут созданы гостевые зоны и множество мест для отдыха, а также большая зона шопинга от хендмейдеров Одесской области.

В программе — живые выступления и популярные диджеи Одессы, которые не дадут скучать ни минуты. Гостей ждут харизматичные ведущие, интересные конкурсы и сюрпризы.

Фестиваль работает по своим традиционным правилам: алкогольные напитки разливаются исключительно в стеклянные бокалы с логотипом фестиваля, которые можно приобрести на месте или прийти со своими бокалами с прошлых фестивалей.

Что: Летний вечер в Итальянском дворике

Где: Одесская филармония

Когда: 19 июня, 18:00

Летним вечером Итальянский дворик откроет свое пространство для особой музыки — камерной, симфонической и вокальной, которая прозвучит под открытым небом. Историческая архитектура станет естественной декорацией для музыки разных эпох, где каждое произведение раскроется в особой акустической перспективе вечернего города.

Программа концерта выстроена как диалог эпох и стилей — от барочной утонченности до современного музыкального языка. В ней сочетаются французская грация Рамо и Ребеля, масштабность Гайдна, архитектурность Баха, экспрессия Бриттена, а также произведения украинских композиторов Михаила Шведа и Александра Козаренко.

Что: Алёна Омаргалиева

Где: Аркадия, Ibiza

Когда: 19 июня, 19:00

Исполнительница самой популярной песни 2026 года зажигает в Одессе! Сильный вокал, искренние эмоции и хиты, которые давно звучат в сердце. Гостей ждет атмосферный концерт у моря, наполненный музыкой, чувствами и особым летним вайбом. Это будет вечер, который хочется прожить вместе. Нет, мы не пьяны, а просто влюблены!

Что: Фестиваль «Уют»

Где: Дом ученых

Когда: 20–21 июня

Два дня искусства, красивых украинских брендов, лекций, мастер-классов, выставок, живой музыки и гастропроектов Одессы. Все собранные средства направят на восстановление Дома ученых после российской атаки. Также состоится торжественное открытие отреставрированных дверей.

Что: Открытие сезона

Где: Аркадия, Itaka

Когда: 20 июня, 18:00

Официальное открытие сезона в одном из старейших и самых популярных летних клубов Аркадии. Впереди три месяца лета, а в этот вечер гостей ждут шоу-программа и яркая атмосфера праздника.

Что: Одесса 1825–1829 годов глазами английского врача Эдварда Мортона

Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 25 июня, 18:00

Вход за донат

Какой была Одесса почти двести лет назад? Кто населял Южную Украину, как жили люди, путешествовали, торговали и взаимодействовали друг с другом? В 1828 году выпускник Тринити-колледжа Кембриджского университета Эдвард Мортон прибыл в Одессу по приглашению графа Воронцова и стал семейным врачом семьи Воронцовых. Его заметки открывают перед нами живой портрет молодого космополитичного города и огромного многонационального края, где пересекались культуры, языки и традиции многих народов.

Во время встречи поговорим не только о книге, но и о страницах, которые не вошли в украинский перевод, а также попробуем увидеть мир глазами путешественника XIX века.

Что: Хор «Гомин»

Где: Одесская филармония

Когда: 23–24 июня, 19:00

Большой концерт хора «Гомин» с новой программой «Этот хор, этот хор мне каждую ночь снится 2.0». Это продолжение чарующей музыкальной истории, которая уже успела покорить тысячи слушателей в Украине и за её пределами. Любимые песни прошлого века прозвучат в современных хоровых аранжировках — масштабно, эмоционально и по-новому. Такое событие нельзя пропустить!

Ретро-хиты, оживающие в хоровом звучании. Новая программа — это настоящее путешествие в музыкальную атмосферу прошлого века. Песни, которые когда-то звучали из радиоприёмников, магнитофонов и на семейных праздниках, возвращаются на сцену в новом, масштабном формате. Благодаря хору «Гомин» незабываемые ретро-шлягеры, мелодии, давно ставшие частью культурной памяти, получили новое современное прочтение.

В композициях, которые прозвучат этим вечером, соединятся тонкая ирония, искренность и невероятная энергетика десятков мощных голосов. Это именно тот концерт, где хочется подпевать, аплодировать и проживать каждую ноту вместе с исполнителями.

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