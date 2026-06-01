Ключевые моменты:

В первый день лета, 1 июня, температура морской воды на одесском побережье составляет всего 12-13°C.

Сегодня днем в Одессе и области ожидается кратковременный дождь, а воздух прогреется до 16-21°C.

Врачи предупреждают об опасности купания в такой воде.

Календарное лето в Одесском регионе началось с аномально холодной морской воды. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 июня температура воды вдоль всего побережья Одесской области держится в пределах 12-13°C.

Тепло, которое море успело накопить в середине мая, полностью ушло из-за недавних капризов погоды и апвеллинга – процесса, когда ветер отгоняет теплый верхний слой воды, поднимая ледяные массы со дна.

Сегодня синоптики прогнозируют в Одессе облачную погоду и дневной кратковременный дождь. Ветер в городе будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с, а днем сменится на южный и усилится до 7-12 м/с.

При этом волнение моря останется легким, а уровни воды вдоль побережья – абсолютно безопасными.

Медики подчеркивают, что Черное море сейчас абсолютно непригодно для купания. Заплывы в воде ниже 14 градусов грозят стремительным переохлаждением и судорогами. Одесситам и гостям города советуют ограничиться прогулками по набережной и дождаться настоящего летнего зноя, когда акватория прогреется до безопасных 20-22°С.

