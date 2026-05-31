Ключевые моменты:

В воскресенье, 31 мая, температура морской воды на одесских пляжах опустится до критических 13-14°C.

Охлаждение вызвано ветрами и дождями, которые отгоняют прогретый верхний слой воды от берега и поднимают холодные массы со дна.

Медики призывают одесситов полностью отказаться от купания, так как безопасной для организма считается вода от 20-22°C.

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в последний день весны 2026 года температура воды вдоль всего побережья Одесской области будет колебаться в пределах всего 13-14°C. Море окончательно растеряло все тепло, накопленное за предыдущие недели мая.

Резкому охлаждению акватории способствуют затянувшиеся капризы погоды. На воскресенье синоптики прогнозируют местами короткие дожди, а ветер сменит направление на западный и юго-западный со скоростью 6-11 м/с. Такой характер погоды создает нагонный эффект, когда ветер уносит верхний, уже успевший прогреться слой воды от береговой линии, заменяя его ледяными массами из глубины.

При этом само волнение моря днем обещают легкое, а уровни воды вдоль побережья останутся безопасными.

Тем не менее медики подчеркивают, что для водных процедур Черное море сейчас категорически не подходит. Врачи настоятельно советуют одесситам и гостям города дождаться стабильного летнего тепла, пока вода не прогреется хотя бы до 20-22°C.

Вас также заинтересует: Фестиваль «Одессе – 600», концерт «Ляписа» и театр 18+: Афиша Одессы 30 мая – 4 июня.