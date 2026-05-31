Ключевые моменты:

В начале июня на юге Украины ожидается +21…+26 градусов днем.

В Одессе и прибрежных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

По прогнозам синоптиков, июнь будет теплее климатической нормы примерно на 1,5 градуса.

Погода в Одессе и на юге Украины в начале июня

После серии циклонов и прохладной погоды в конце мая на юг Украины постепенно приходит летнее тепло. По данным синоптиков, уже с первых дней июня температура воздуха начнет повышаться, а сильное похолодание останется позади.

Для Одессы и Одесской области прогнозируют комфортную температуру: ночью от +13 до +18 градусов, днем — от +21 до +26 градусов. При этом на побережье Черного моря сохранится влияние прохладной морской воды, поэтому жары пока не ожидается.

По данным погодных сервисов, в первые дни июня в Одессе возможны кратковременные осадки. Отдельные грозы прогнозируются в первой декаде месяца.

Погода и температура моря: прогноз на июнь 2026

В целом синоптики Укргидрометцентра отмечают, что лето начнется без экстремальной жары, которой многие опасались после аномально теплых последних лет. Основной особенностью начала июня станут резкие колебания погоды: солнечные дни будут чередоваться с локальными ливнями и грозами.

По прогнозам, температура воды у побережья Одессы в начале июня составит около +14…+16 градусов, поэтому полноценный пляжный сезон стартует позже.

В целом первая неделя июня на юге Украины обещает быть комфортной для прогулок и отдыха на природе: без сильной жары, но с типичными для начала лета дождями и грозами.

