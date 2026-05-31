Ключевые моменты:

1 июня в Одессе прогнозируют облачную погоду и дневной кратковременный дождь.

Температура воздуха будет держаться на уровне 17–19 °С днем.

В области возможны туман утром и местами грозы днем.

Погода в Одессе 1 июня

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник, 1 июня, в Одессе существенных опасных погодных явлений не ожидается.

Ночью в городе будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Днем прогнозируют кратковременный дождь.

«В течение суток 1 июня 2026 года опасные метеорологические явления по Одессе и области не ожидаются», — сообщили синоптики.

Ветер в городе будет переменных направлений со скоростью 3–8 м/с, а днем сменится на южный и усилится до 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11–13 °С, днем — 17–19 °С.

Температура морской воды — всего 12–13 °С.

Погода в Одесской области

В Одесской области погода будет похожей — облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем местами возможны кратковременные дожди и даже грозы.

Утром синоптики предупреждают о тумане. Видимость на дорогах может снижаться до 200–500 метров.

Температура воздуха ночью по области составит 8–13 °С, днем — 17–22 °С. Ветер будет слабый до умеренного, 3–8 м/с, а днем южный — до 7–12 м/с.