Сегодня, в пятницу, 29 мая, температура морской воды на одесских пляжах упала до 15-16°С.

Еще накануне показатели у берегов Одессы были более комфортными – в пределах 17-18°С.

Вода остыла из-за дневного северо-западного ветра со скоростью 12-14 м/с, который дует вдоль побережья.

Купание сегодня желательно отложить, так как безопасной для организма считается вода от 20-22°С.

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура воды на одесских пляжах будет колебаться в пределах 15-16°С. Море растеряло накопленное за последние недели тепло.

Охлаждению воды способствуют общие капризы погоды. Синоптики прогнозируют на сегодня кратковременные дожди и прохладный северо-западный ветер, скорость которого в дневное время вдоль всего побережья Одесской области будет достигать 12-14 м/с. Такой ветер создает нагонный эффект и отгоняет верхний, уже прогретый слой воды от береговой линии, поднимая со дна более холодные массы.

Медики подчеркивают, что для полноценных водных процедур море сейчас слишком холодное. Врачи советуют одесситам дождаться, пока вода прогреется хотя бы до 20-22°С. Особенно важно соблюдать эту рекомендацию родителям, так как купание в прохладной майской воде может быстро привести к переохлаждению детей.

