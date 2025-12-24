Ключевые моменты:

В суд передано дело 23-летнего рецидивиста, совершившего теракт в Одессе 5 июля.

Целью подрыва был сотрудник предприятия, работающего на оборонный сектор.

Исполнитель заложил взрывчатку под Opel Zafira и снимал момент взрыва на видео для заказчика.

Водитель получил тяжелые ранения, а подрывнику теперь грозит длительный тюремный срок.

Следствие выяснило, что, находясь в Одессе, молодой человек получил задание совершить террористический акт против работника предприятия, занимающегося оборонными технологиями.

Заказчик предоставил координаты, где исполнитель будущего преступления должен был забрать сумку с готовой взрывчаткой.

По прибытии на место преступления мужчина положил сумку со взрывным устройством под машину Opel Zafire. Чтобы отчитаться о выполнении задания, он установил рядом телефон для видеофиксации преступления.

Когда владелец авто сел на водительское место, произошел взрыв. В результате водитель выжил, но получил тяжелые травмы.

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за вымогательство и злостное неповиновение требованиям учреждения исполнения наказаний. Сейчас он находится под стражей, а правоохранители продолжают поиск организаторов преступления.

Фото Одесской областной прокуратуры