У медсестры одесской МСЭК нашли недвижимость на 4,5 миллионов — комментарий Кипера

Речь идет о недвижимости в ТЦ «Афина».

Этот факт прокомментировал руководитель Одесской ОВА Олег Кипера на брифинге, который состоялся в рамках визита в Одесскую область представителей Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Руководитель ОВА отметил, что недвижимость медсестры незадекларирована и это является явным нарушением.

«Я не знаю, откуда у нее взялась эта недвижимость. Для этого есть компетентные органы. Я их работу не имею права делать. Пусть они изучат этот вопрос, мы же не разобрались — это может быть наследство, или это подарок, или это другое. То, что оно не задекларировано — это один вопрос. Как оно взялось — я думаю, компетентные органы в этом разберутся», — прокомментировал Олег Кипер.



В свою очередь заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Сергей Гупяк отметил, что НАПК может только установить несоответствие между реальными доходами и задекларированными. Далее — компетенция правоохранительных органов.

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По словам Гупяка, на имущество, которым фигуранты коррупционных скандалов в МСЭК завладели незаконно, наложат арест.

«Мы видим, что лица, которых уличили в незаконном обогащении, уже привлечены к ответственности: они не имеют права пользоваться своим имуществом и отстранены от работы. Сейчас их должны привлечь к уголовной ответственности за незаконные обогащения», — отметил он.

А чтобы избежать таких случаев в дальнейшем, необходимо сделать изменения в законодательстве. Одним из таким является расформирование МСЭКов.

Напомним, в одесском областном МСЭК разоблачили многомиллионную схему заработка на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным. А после того, как обнаружили, что почти каждый десятый прокурор области имеет статус человека с инвалидностью, глава Одесского областного МСЭК написала заявление об увольнении.