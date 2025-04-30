Суд рассмотрел дело врача-офтальмолога из Захаровской больницы и по совместительству члена военно-врачебной комиссии Любови Кожухаренко. Женщину признали виновной в том, что она подала недостоверные данные в декларации о доходах и имуществе.

Следствие выяснило, что за один год она приобрела 10 квартир (в основном — это однокомнатные квартиры) и 4 нежилых помещения. Общая стоимость этого имущества — 10,63 миллиона гривен. Причем такое обогащение сельского врача вопросов в суде не вызвало.

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В своей декларации за 2023 год Кожухаренко указала только одну квартиру площадью 63 квадратных метра, которую она приобрела в том же году. Согласно поданным данным, за год на должности врача она заработала 421 тысячу гривен.

В суде врач признала свою вину в совершении уголовного преступления признала, раскаялась и объяснила, что согласна с изложенными в обвинении фактами.

В суде сообщили, что обвиняемая имеет положительные характеристики с места работы и ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Суд принял во внимание, что обвиняемая вину признала, раскаялась и оценивает указанное как обстоятельство, смягчающее наказание в виде искреннего раскаяния.

Суд постановил наказание Любови Кожухаренко в виде штрафа в размере 68 тысяч гривен, с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления сроком на 1 год.

Ранее в бывшем одесском областном МСЭК разоблачили многомиллионную схему заработка на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным. А после того, как обнаружили, что почти каждый десятый прокурор области имеет статус человека с инвалидностью, глава Одесского областного МСЭК написала заявление об увольнении.









