Ключевые моменты:
- За последние две недели в городе трое детей совершили самоубиство.
- Власти заявили о необходимости срочных профилактических мер.
- Родителей и педагогов призывают обращать внимание на тревожные сигналы в поведении детей.
Дети и суицид: реакция властей
Заместитель начальника Одесской городской военной администрации Ольга Лозовая назвала произошедшее невосполнимой потерей для семей и тяжелым ударом для всего общества.
По ее словам, все ответственные службы должны действовать совместно, чтобы не допустить повторения подобных трагедий. Вопрос безопасности и ментального здоровья детей находится на особом контроле администрации.
Департаменту образования и науки, а также Службе по делам детей поручено усилить профилактическую и разъяснительную работу с учениками и их родителями. В частности, речь идет о:
- активизации работы школьных психологов и социальных педагогов;
- проведении дополнительных встреч в учебных заведениях;
- усилении мер по противодействию буллингу;
- более тесном взаимодействии школ с правоохранительными органами.
Ольга Лозовая подчеркнула, что одних официальных документов недостаточно. По ее словам, дети часто скрывают свои переживания, поэтому взрослые должны первыми замечать изменения в поведении и настроении.
По теме: Когда ребенок молчит или резко меняется: как война влияет на детскую тревожность
Она обратилась к родителям и учителям с призывом не игнорировать тревожные сигналы. Обычный разговор, внимание и своевременная поддержка могут спасти жизнь ребенку.
Напомним, вечером 21 февраля произошла трагедия на железной дороге в Одессе. Как сообщили в полиции, между железнодорожными станциями «Одесса-Малая» и «Одесса-Главная» под колесами поезда погибла 14-летняя девочка. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии и решает правовую квалификацию происшествия.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала где получить бесплатную психологическую помощь в Одессе.