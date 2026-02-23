Ключевые моменты:

За последние две недели в городе трое детей совершили самоубиство.

Власти заявили о необходимости срочных профилактических мер.

Родителей и педагогов призывают обращать внимание на тревожные сигналы в поведении детей.

Дети и суицид: реакция властей

Заместитель начальника Одесской городской военной администрации Ольга Лозовая назвала произошедшее невосполнимой потерей для семей и тяжелым ударом для всего общества.

По ее словам, все ответственные службы должны действовать совместно, чтобы не допустить повторения подобных трагедий. Вопрос безопасности и ментального здоровья детей находится на особом контроле администрации.

Департаменту образования и науки, а также Службе по делам детей поручено усилить профилактическую и разъяснительную работу с учениками и их родителями. В частности, речь идет о:

активизации работы школьных психологов и социальных педагогов;

проведении дополнительных встреч в учебных заведениях;

усилении мер по противодействию буллингу;

более тесном взаимодействии школ с правоохранительными органами.

Ольга Лозовая подчеркнула, что одних официальных документов недостаточно. По ее словам, дети часто скрывают свои переживания, поэтому взрослые должны первыми замечать изменения в поведении и настроении.

По теме: Когда ребенок молчит или резко меняется: как война влияет на детскую тревожность

Она обратилась к родителям и учителям с призывом не игнорировать тревожные сигналы. Обычный разговор, внимание и своевременная поддержка могут спасти жизнь ребенку.

Напомним, вечером 21 февраля произошла трагедия на железной дороге в Одессе. Как сообщили в полиции, между железнодорожными станциями «Одесса-Малая» и «Одесса-Главная» под колесами поезда погибла 14-летняя девочка. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии и решает правовую квалификацию происшествия.

