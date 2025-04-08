Об этом сообщили сегодня, 8 апреля 2025 года, в областном управлении Нацполиции.
По информации правоохранителей, в полицию обратилась мать девочки, которая обнаружила свою дочь в петле без признаков жизни на чердаке частного дома.
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«На месте работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Предварительно событие квалифицировано как самоубийство. В ходе досудебного расследования по результатам судебно-медицинской экспертизы будет определена окончательная причина смерти ребенка», – сообщили в полиции.
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