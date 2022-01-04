Куяльник стал нацпарком и задержание режиссера Оперного: главные новости Одессы за 3 января

В понедельник, 3 января нового 2022 года, «Одесская Жизнь» сообщала о таких важных событиях в Одессе и области:
Статистика по коронавирусу в этот день порадовала: было меньше сотни заболевших и ноль смертей
Мы опубликовали прогноз, чего ждать одесситам в 2022 году в сфере транспорта и дорог
Рассказали, как депутат из Одесской области поздравил избирателей на фоне выступления Путина
В центре Одессы гонщик снес два авто, два столба и оставил людей без света
Поделились рецептом, как приготовить рождественский горячий шоколад
Разбирались были или нет «отравленные» елки на поселке Котовского
Сообщили радостную и долгожданную новость, что Куяльницкий лиман стал Национальным природным парком
Из невесклых новостей: бывший режиссер Одесской оперы задержан в Италии — его выдачи добивается Россия
Еще одно грустное известие: умер одесский журналист и писатель Леонид Кучеренко
Мы прогулялись по наконец то полностью открытому бульвару Жванецкого: познакомились сами и познакомили читателей с обновлениями
А еще порекомендовали 7 небанальных фильмов для новогодних каникул
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