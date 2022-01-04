Новости Одессы и Одесской области

Куяльник стал нацпарком и задержание режиссера Оперного: главные новости Одессы за 3 января

Куяльник стал нацпарком и задержание режиссера Оперного: главные новости Одессы за 3 января

В понедельник, 3 января нового 2022 года, «Одесская Жизнь» сообщала о таких важных событиях в Одессе и области:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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