Куяльник стал нацпарком и задержание режиссера Оперного: главные новости Одессы за 3 января

В понедельник, 3 января нового 2022 года, «Одесская Жизнь» сообщала о таких важных событиях в Одессе и области:

Статистика по коронавирусу в этот день порадовала: было меньше сотни заболевших и ноль смертей

Мы опубликовали прогноз, чего ждать одесситам в 2022 году в сфере транспорта и дорог

Рассказали, как депутат из Одесской области поздравил избирателей на фоне выступления Путина

В центре Одессы гонщик снес два авто, два столба и оставил людей без света

Поделились рецептом, как приготовить рождественский горячий шоколад

Разбирались были или нет «отравленные» елки на поселке Котовского

Сообщили радостную и долгожданную новость, что Куяльницкий лиман стал Национальным природным парком

Из невесклых новостей: бывший режиссер Одесской оперы задержан в Италии — его выдачи добивается Россия

Еще одно грустное известие: умер одесский журналист и писатель Леонид Кучеренко

Мы прогулялись по наконец то полностью открытому бульвару Жванецкого: познакомились сами и познакомили читателей с обновлениями

А еще порекомендовали 7 небанальных фильмов для новогодних каникул