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Вкусно с «Одесской жизнью»: готовим рождественский горячий шоколад

Вкусно с «Одесской жизнью»: готовим рождественский горячий шоколад

В новогодние праздники пряный шоколадный напиток порадует всех любителей сладкого. А вот как его приготовить, узнавала «Одесская жизнь».

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Для того чтобы приготовить горячий шоколад, нам понадобится:

  • холодное молоко — 3 стакана,
  • сахарная пудра — 1/2 стакана,
  • какао порошок — 1/4 стакана,
  • кукурузный крахмал — 1/2 чайной ложки,
  • экстракт ванили — по вкусу.

1 В кастрюле среднего размера взбить молоко, сахар, какао, кукурузный крахмал и ваниль.
НЮАНС: добавьте в какао щепотку крупной соли, она усилит вкус и аромат напитка.

2 Полученную смесь поставить на огонь и готовить, постоянно взбивая, пока смесь не закипит, около двух минут.

3 Уменьшить огонь до среднего и продолжать варить, взбивая, пока шоколад не загустеет.
НЮАНС: чтобы напиток был еще вкуснее, добавьте в него одну столовую ложку рома или сливок и сверху присыпьте стружкой кокоса.

рецепт горячий шоколад

4 Готовый напиток разлить по чашкам и украсить маршмэллоу.

Ориентировочная стоимость блюда — 95 грн.

Готовила Анастасия ЕПУРЬ

Ранее мы рассказывали о том, какие вкусные блюда можно приготовить на православное Рождество.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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