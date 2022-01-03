Вкусно с «Одесской жизнью»: готовим рождественский горячий шоколад

В новогодние праздники пряный шоколадный напиток порадует всех любителей сладкого. А вот как его приготовить, узнавала «Одесская жизнь».
Для того чтобы приготовить горячий шоколад, нам понадобится:
- холодное молоко — 3 стакана,
- сахарная пудра — 1/2 стакана,
- какао порошок — 1/4 стакана,
- кукурузный крахмал — 1/2 чайной ложки,
- экстракт ванили — по вкусу.
1 В кастрюле среднего размера взбить молоко, сахар, какао, кукурузный крахмал и ваниль.
НЮАНС: добавьте в какао щепотку крупной соли, она усилит вкус и аромат напитка.
2 Полученную смесь поставить на огонь и готовить, постоянно взбивая, пока смесь не закипит, около двух минут.
3 Уменьшить огонь до среднего и продолжать варить, взбивая, пока шоколад не загустеет.
НЮАНС: чтобы напиток был еще вкуснее, добавьте в него одну столовую ложку рома или сливок и сверху присыпьте стружкой кокоса.
4 Готовый напиток разлить по чашкам и украсить маршмэллоу.
Ориентировочная стоимость блюда — 95 грн.
Готовила Анастасия ЕПУРЬ
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