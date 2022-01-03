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Депутат из Одесской области поздравил избирателей на фоне выступления Путина

Депутат из Одесской области поздравил избирателей на фоне выступления Путина

В скандал угодил депутат Болградского районного совета Виталий Градинар. На своей странице в Facebook он разместил поздравление с новым годом на фоне телевизора, на котором транслировалось новогоднее поздравление российского президента Владимира Путина.

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Виталий Градинар был избран депутатом Болградского райсовета от партии ОПЗЖ.

Можно предположить, что размещение такого поста депутатом не случайно. Он закрыл возможность комментариев под постом для всех пользователей соцсети, а исключением нескольких своих знакомых.

Таким способом Виталий Градинар обезопасил свой пост от гневных комментариев украинских патриотов, которые, несомненно массово стали бы возмущаться под таким поздравлением. То есть он понимал провокационный характер такого шага, но пошел на него.

 

Политик не первый раз «светит» свои симпатии к государству-агрессору и его руководителю. До ОПЗЖ Градинар состоял в «Украиском выборе» кума Путина Виктора Медведчука, но потом сменил партию, не увидев у этой политсилы электоральных перспектив.

Тем не менее свои политические симпатии сохранил, периодически проявляя их в соцсетях.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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