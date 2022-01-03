Коронавирус в Одесской области 3 января: меньше сотни заболевших и ноль смертей

По состоянию на утро понедельника, 3 января 2022 года, в Одесской области, как и в Украине в целом регистрировали относительно небольшое количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. А случаев смертей и вовсе отмечено не было.
Коронавирус в Одесской области 3 января
Министерство здравоохранения Украины сообщает, что за прошедшие сутки в Одесской области официально подтвердили 64 новых случая заражения коронавирусом, тогда как днем ранее их регистрировалось 75.
За прошедшие сутки в Одесской области от коронавирусной болезни никто не умер, а вот за минувшие сутки было 10 смертей. Число жертв болезни с начала пандемии коронавируса осталось прежним — 5 580 жителей области.
Выздоровели 18 человек. Болеть коронавирусом в регионе продолжают 10357 человек. Количество активных больных продолжает свой, пусть и медленный, рост.
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Коронавирус в Украине 3 января
По информации Минздрава, на утро третьего дня нового года в Украине официально зарегистрировано 1804 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее – 1 863).
За сутки от коронавирусной болезни умерли 114 украинцев против 98 сутками ранее. Всего с начала пандемии от последствий COVID-19 в стране скончался 96 301 человек.
За сутки выздоровели 2 537 больных, тогда как накануне их было 2 259. Продолжают болеть 100 316 украинцев. В стране в целом число больных понемногу уменьшается.
Как сообщалось ранее, на утро воскресения, 2 января 2022 года, в Одесской области COVID-19 заболели 75 человек и 10 от болезни умерли.
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