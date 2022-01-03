Одесситам рассказали про «отравленные» елки на Котовского

1 января 2022 года муниципальные службы Одессы сообщали о тысячах нераспроданных елок, брошенных торговцами. 3 января появилась информация, что около 2,5 тысяч брошенных елок на поселке Котовского еще и облили соляркой. После чего они стали непригодны для переработки. Потом глава Суворовской райгосадминистрации это опроверг.

Источником, где впервые появилась информация об отравленных елках, стала группа в Facebook с названием «Суворовская администрация». По многим признакам группа неофициальная. Прежде всего потому, что ведется на русском языке, что не присуще государственным учреждениям.

И, тем не менее, именно в этой группе регулярно публикуются новости о работе Суворовской РГА Одессы. А официальная украиноязычная группа уже долгое время не обновлялась.

Одесские медиа и раньше публиковали новости на основе сообщений в этой группе, в том числе и наше издание, и никаких проблем с достоверностью не было.

И вот сегодня, 3 января, глава Суворовской РГА Сергей Кондратюк опроверг информацию о собранных 2,5 тысячах заброшенных елок, которые якобы были политы дизельным горючим.

«Этой информации не могло быть на сайте администрации. Это неправда. Я буду с этим разбираться», – заявил чиновник в комментарии телеграм-каналу «Cуcпільне Одеса».

Тем не менее информация о елках, политых соляркой все еще есть на странице администрации в Facebook, которую ведет, судя по всему, один из сотрудников госучреждения.

Поэтому сказать сейчас однозначно, были ли на поселке Котовского отравленные соляркой елки или нет, пока сложно.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Одессе торговцы елками бросили свой товар под открытым небом. Тогда сообщалось, что все деревья при помощи спецтехники вывезли на базу КП «Горзелентрест», где елки превратят в удобрения.

Также в мэрии сообщили, что в этом году в Одессе продолжится акция по сбору новогодних деревьев в обмен на конфеты, и обнародовали адреса площадок для сбора «отработавших» елок.

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