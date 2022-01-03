Умер одесский журналист и писатель Леонид Кучеренко

Известный в Одессе журналист, писатель, критик и сценарист, сотрудничавший и с «Одесской Жизнью» Леонид Кучеренко скончался сегодня, 3 января 2022. 7 января ему исполнилось бы 68 лет.

Коллеги отзывались о Леониде Кучеренко как о мастере малого жанра, который умел подмечать то, что обходили вниманием большинство других людей, а потом выражавшего свои наблюдения буквально несколькими фразами, которые передавали суть проблемы.

Леонид Кучеренко разбирался в театральном искусстве, музыке, других культурных темах. И все это находило выражение в его публикациях.

Леонид Кучеренко родился в 1954 году. Сначала оно проявил себя как КВНщик, где не только выступал на сцене, о и писал сценарии. В 1987 году работал в оргкомитете одесской Юморины. В 1987-88-м годах руководил клубами неформального общения и любителей фантастики при Одесском объединении молодежных клубов.

Является автором многих рассказов и повестей. В 2000 году вел авторскую программу «Книжная лоция» на 26-м канале одесского телевидения. Работал репортером на 31-м одесском канале.

В дальнейшем печатался в газетах «Одесская жизнь», «Правое дело», «Одесский вестник», «Вечерняя Одесса», «Слово», «День», «Киевский телеграфъ», интернет-изданиях «Взгляд из Одессы» и «Думская».

Член Национального союза журналистов Украины с 2005 года.

Коллектив «Одесской Жизни» выражает свои искренние соболезнования родным и близким коллеги.

Ранее мы сообщали, что умер известный детский писатель из Одессы Владимир Рутковский.

Также наше издание писало, что в Одессе скончался известный кинооператор и мастер света, сооснователь Музея техники кино, легенда Одесской киностудии Александр Лобеев.

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