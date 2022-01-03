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Транспорт и дороги Одессы: чего ждать одесситам в 2022 году

Транспорт и дороги Одессы: чего ждать одесситам в 2022 году

Депутат и председатель транспортной комиссии Одесского городского совета Петр Обухов рассказал, какие изменения стоит ждать одесситам в транспортно-дорожной сфере в наступившем 2022 году.

Общественный транспорт

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Город приобретет 12 новых современных трамваев, после чего можно будет запускать прямой трамвайный маршрут с Котовского на Таирова («Север-Юг»), на Семена Палия появится полоса для общественного транспорта, а у Одессы — транспортная модель.

  • Должны закупить 12 новых низкопольных 30-метровых трамваев для маршрута «Север-Юг».
  • На улице Семена Палия появится полоса общественного транспорта
  • Должны закончить трамвайное кольцо на 16-й станции Фонтана и запустить19-й трамвай.
  • Должны создать транспортную модель города, чтобы в будущем запустить новую сеть маршрутов общественного транспорта

Дорожные работы

Начнется грандиозный проект по возведению заново Ивановского путепровода, в этой связи появится дорога «Овидиопольская дуга», которая позволит снять транспортную нагрузку с зоны, где будет строится путепровод. На Николаевской дороге  появится еще одна полоса движения.

  • Будет построена дорога «Овидиопольская дуга», которая соединит 6-й км с Житомирской и Проселочной улицами.
  • На Николаевской дороге сделают шестиполосное движение
  • Должны начать строительство нового моста на месте Ивановского.
  • Должны закончить ремонт улицы Шота Руставели, а также ремонт Преображенской, на которой будет первая в Одессе остановка венского типа
  • Должны завершить затянувшиеся работы на бульваре Жванецкого

Безопасность на дорогах и борьба с пробками

В городе продолжат работу над повышением безопасности пешеходных переходом, обезопасят некоторые перекрестки за счет введения кругового движения, сеть влодорожек продолжит свое развитие.

  • На улицах будут появляться островки безопасности, пандусы, подсвеченные и приподнятые пешеходные переходы
  • Продолжится развитие сети велодорожек и велополос
  • Появятся круговые перекрестки, чтобы стало быстрее и безопасней их проезжать
  • На 5-й Фонтана будет перестроен въезд в Макдрайв, чтобы убрать пробку на улице Черняховского

Парковки и пешеходный центр

Городские власти предпримут очередную попытку навести порядок с парковками: оплата должна стать прозрачной и безналичной. С началом весны должен возродиться пешеходный центр по выходным дням в исторической части города.

  • На въезде в пешеходный центр появятся автоматические болларды, которые будут пропускать только те машины, которые действительно имеют право туда заезжать.
  • Должны принять новые правила парковки по новым тарифам и с возможностью платить в приложении, что поможет навести порядок в этой сфере

Это, конечно, не полный список того, что должно появиться в городе. Например, точный перечень всех дорожных работ на 2022 год станет известен на ближайшей сессии. Возможно, в него попадут улицы Генуэзская, Посмитного, Пантелеймоновская.

Кроме того, депутаты тоже могут направить средства из своих депутатских фондов на какие-то позитивные изменения. Возможно также, что будет помощь правительства, и за средства госбюджета в Одессе отремонтируют те или иные объекты.

Источник: Facebook-станица Петра Обухова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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