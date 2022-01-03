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Бывший режиссер Одесской оперы задержан в Италии: его выдачи добивается Россия

Бывший режиссер Одесской оперы задержан в Италии: его выдачи добивается Россия

Евгения Лавренчука задержали в итальянском Неаполе еще 17 декабря. Российская федерация объявила его в международный розыск добивается экстрадиции режиссера в РФ.

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В Facebook сейчас создана специальная группа: Free Eugene Lavrenchuk. Как раз из ее сообщений и стало известно, что украинский режиссер находится в итальянском СИЗО.

В чем обвиняют Евгения Лавренчука?

До этого близкие Евгения Лавренчука не решались предать огласке то, что его задержали правоохранители Италии.

В чем обвиняют украинского режиссера, пока неясно. Пока появилась только информация, что восемь лет назад Лавренчук находился в России и теперь обвиняется в совершении уголовного преступления финансового характера.

Спикер МИД Украины Олег Николенко подтвердил, что Лавренчук задержан в Италии. Он рассказал, что украинское консульство предоставило режиссеру адвоката, а 31 декабря его посетил украинский консул.

Состояние здоровья Лавренчука, задержанного в Италии, удовлетворительное

По словам представителей МИДа условия пребывания Лавренчука в СИЗО Неаполя приемлемые, а состояние здоровья удовлетворительное.

Также отмечается, что держать украинца в СИЗО итальянцы не могут более 60 дней. Потом они либо обязаны выдать его России, если сочтут доказательства, предоставленные РФ, достаточно основательными, либо должны будут отпустить на свободу.

Евгений Лавренчук — украинский, польский театральный режиссер, педагог. Соучредитель (2002) и художественный руководитель «Польского театра в Москве» (до 2014 г.) и «Школы актерского мастерства и режиссуры». С 2018 по 2021 год он был главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета.

В прошлом году, его фактически силой вынудили покинуть театр. Моральное давление даже переросло в физическое – Лавренчука сильно избили неизвестные. Видя угрозу для своей жизни, режиссер был вынужден покинуть Одессу.

Евгений Лавречук многим не нравился в Одессе из-за проукраинской позиции и новаторского подхода к искусству. Потому его и не жаловало областное руководство в сфере культуры.

 

режиссера Одесской оперы избили неизвестные

Евгений Лавренчук после избиения в Одессе в 2020 году

Одно из последних интервью на посту главного режиссера Одесской оперы Евгений Лавренчук дал «Одесской Жизни»: Главный режиссер Одесского оперного Евгений Лавренчук — «Мне было очень комфортно с Надеждой Бабич»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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