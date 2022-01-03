Одесский бульвар Жванецкого открыт: знакомимся с обновлениями (фоторепортаж)

Одесский бульвар Жванецкого открыт уже полностью. Все ограждения убраны. И теперь можно прогуляться по обеим его обновленным частым — от известной романтичной арки до Шахского дворца. Пройдемся, полюбуемся?

Одесский бульвар Жванецкого: от арки и чуть дальше

Собственно, ограждения были убраны в самом конце года, кроме одного — у Шахского дворца. Теперь уже нет и его, а это означает, что теперь с бульвара можно напрямую выйти к Тещиному мосту, а через него — на Приморский бульвар.

Спешно и «тихо» открытый обновленный бульвар Жванецкого в самом конце года был мало доступен для изучения: гололед, снег, предпраздничные хлопоты.

Сейчас все иначе: одесситы уже прогуливаются по бульвару, словно заново знакомятся. А он и в самом деле совсем новенький, во многом — незнакомый.

Романтичная арка давно потеряла всю свою романтику, ну разве что выложена плиткой, а вид из нее открывается никак не на море, а на новострой.

Впрочем, мы сейчас о бульваре, а не об арке. Встретят вас здесь привычные стрит-арты с граффити, некие скульптурные курьезы рядом с входом в Выставочный зал одесского отделения НСХУ и все прочие новшества обновленной первой части. Кстати, отметим, что с плиткой, которую укладывали «по новой», здесь сейчас все в порядке.

Склоны под бульваром Жванецкого: любоваться нечем

Подходить к ограждению и попытаться любоваться склонами не рекомендую: любоваться нечем. Мусор, страшноватая лестница, ведущая в некие дебри — все как обычно. Ну разве что появились кошачьи домики, собранные сердобольными людьми из старых коробок.

Проходим мимо возводящегося новостроя на бульваре Жванецкого, видоизменившего и сам бульвар, и вид на историческое здание бывшей одесской Ювелирки со стороны Софиевской.

Затем нас встречает обновленное ограждение. Открытый бульвар Жванецкого, как мы уже рассказывали, огражден на сегодняшний день только в одном месте — на углу с Торговой, где в будущем будет нас радовать сухой фонтан.

Одесский бульвар Жванецкого от Торговой до Шахского дворца: много нового

Вот за этим ограждением в новогодних тонах и открывается вид на вторую часть бульвара, которую, собственно, теперь и открыли. Вот тут-то вас и встретят все новшества в виде той же новой плитки, новехонькими скамейками, урнами, огромными немого пугающими фонарями, плюс замена инженерных сетей и других коммуникаций, проходящих под бульваром.

Одесситы уже прогуливаются по обновленной части, фотографируются у памятника Апельсину. Ну а мы следуем далее, чтобы изучить новый пандус, обновленные ступени.

Пандус удобен, ничего не скажешь. Он него также ведут новые ступени вниз, и теперь это место превратилось в смотровую площадку. И хотя с нее любоваться особенно нечем (все те же замусоренные склоны), но само место это облагородилось так, что не узнать.

И да, ступени, ведущие на бульвар от Шахского дворца, рядом с памятником Забытой игрушке, тоже полностью обновлены.

Теперь уже можно делать сравнения в стиле «было-стало»: напомним, «Одесская жизнь» ровно три года назад, в январе 2019-го, подробно описывала, как выглядел бульвар Жванецкого до ремонта.

Чего очень не хватает на одесском бульваре Жванецкого?

Отметим, на сегодняшний день тут и там на бульваре Жванецкого все еще можно увидеть следы того, как его продолжают приводить в порядок. Но по нему уже можно гулять, посидеть на новых скамейках, опять же, спокойно спуститься на смотровую площадку.

Чего не хватает на сегодняшний день? Если бы не указатель «Бульвар Жванецкого», то понять, в честь кого назван бульвар, довольно сложно.

Напомним, раньше все было иначе. Довольно долго бульвар красовался металлическими табличками с высказываниями нашего Михал Михалыча. Они «исчезли» еще в апреле 2018 года.

Не в табличках дело, конечно, тем более, что они давно нуждались в обновлении. Дело в некой безликости обновленного бульвара. Напомним, что команда мастеров из одесского дизайн-агентства Solar Digital в ушедшем году представила ролик, в котором разработано возможное будущее оформление бульвара Жванецкого.

Но это лишь проект… На сегодняшний же день на обновленном старейшем бульваре, названном в честь Михал Михалыча еще при его жизни, очень не хватает изюминок в стиле самого Жванецкого…

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Фото Марии Котовой