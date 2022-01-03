В центре Одессы гонщик снес два авто, два столба и оставил людей без света

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Базарной и Ришельевской. Водитель внедорожника BMW столкнулся с двумя припаркованными авто и снес две опоры электропередач.
Подробности случившегося сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области.
По предварительной информации, около четырех утра 3 января на перекрестке улиц Базарной и Ришельевской водитель автомобиля BMW не справился с управлением. В результате этого он совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 11193, после чего продолжил движение по инерции и совершил наезд на припаркованный автомобиль Opel и два столба электросети.
В сообщении патрульных сказано, что 24-летний водитель автомобиля BMW управлял транспортным средством с явными признаками алкогольного опьянения.
Его и пассажирку BMW доставили в больницу. Сам водитель отделался ссадинами и ушибами, а вот состояние девушки тяжелое.
Из-за того, что были сбиты опоры электропередач, несколько близлежащих домов остались без света.
На месте происшествия работал следователь.
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