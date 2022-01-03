Массовый отдых на море и правоохранители-романтики: главные новости Одессы за 2 января

2 января нового 2022 года «Одесская Жизнь» сообщала о таких важных событиях в Одессе и области:
Стало известно, что до 2025 года украинцы должны будут привязать свой мобильный номер к паспорту.
Нацгвардеец в центре Одессы романтично предложил руку и сердце полицейской, ну чем не новогоднее чудо
Ситуация с коронавирусом неопределенная: мало заболевших и много смертей
Мы рассказали, где в этом сезоне в Одессе можно покататься на коньках и сколько это стоит?
Предложили рецепты двух блюд на православное Рождество
Рассказали, кто и за сколько купил в Одессе «Башню Климова», бывшую офисную высотку Имэксбанка на проспекте Гагарина
Сделали фоторепортаж с одесских пляжей, которые 2 января одесситы заполнили не меньше, чем летом
Сообщили об инциденте с полуголым одесситом, который с винтовкой разгуливал по центру города
Рассказали, какой город в Одесской области вошел в десятку самых привлекательных для жизни в Украине
Поделились секретами того, что происходило за кадром съемок главной новогодней сказки «Чародеи»
Побеседовали с медиком, почему возникает тошнота и о каких болезнях она сигнализирует?
Дали прогноз погоды в Одессе 3 января и статистику вызовов одесских патрульных в первый день Нового года
Читайте также: По Дерибасовской гуляли, день рождения Бандеры отмечали — главные новости Одессы за 1 января