Массовый отдых на море и правоохранители-романтики: главные новости Одессы за 2 января

2 января нового 2022 года «Одесская Жизнь» сообщала о таких важных событиях в Одессе и области:

Стало известно, что до 2025 года украинцы должны будут привязать свой мобильный номер к паспорту.

Нацгвардеец в центре Одессы романтично предложил руку и сердце полицейской, ну чем не новогоднее чудо

Ситуация с коронавирусом неопределенная: мало заболевших и много смертей

Мы рассказали, где в этом сезоне в Одессе можно покататься на коньках и сколько это стоит?

Предложили рецепты двух блюд на православное Рождество

Рассказали, кто и за сколько купил в Одессе «Башню Климова», бывшую офисную высотку Имэксбанка на проспекте Гагарина

Сделали фоторепортаж с одесских пляжей, которые 2 января одесситы заполнили не меньше, чем летом

Сообщили об инциденте с полуголым одесситом, который с винтовкой разгуливал по центру города

Рассказали, какой город в Одесской области вошел в десятку самых привлекательных для жизни в Украине

Поделились секретами того, что происходило за кадром съемок главной новогодней сказки «Чародеи»

Побеседовали с медиком, почему возникает тошнота и о каких болезнях она сигнализирует?

Дали прогноз погоды в Одессе 3 января и статистику вызовов одесских патрульных в первый день Нового года