Следующая остановка – Рождество: 7 небанальных фильмов для новогодних каникул

Новый год уже вступил в свои права, но ни сам этот факт, ни отсутствие снега на улице не должны унести с собой новогоднее настроение. Тем более, что впереди ещё много чудесных зимних праздников. И чтобы наполнить январские вечера уютной и праздничной атмосферой, предлагаем вам подборку небанальных фильмов, посвящённых Новому году и Рождеству.

Квартира (1960)

Сложно представить, но этому фильму уже 62 года. Но именно его в 2017 году издание The Independent назвало лучшим рождественским фильмом всех времен и народов. И, кстати, у «Квартиры» 5 премий «Оскар». Этот чёрно-белый фильм, снятый в жанре романтической трагикомедии, посвящён лирической истории отношений простого клерка и девушки-лифтёрши. Много курьёзных моментов, прекрасный актёрский состав и трогательный финал подарят вам прекрасный вечер.

Жена священника (1996)

Когда ещё случаться чудесам, как не на Рождество? В этот раз на помощь семейной паре – Генри и Джулии – приходит ангел Дадли. Вот только и у него не всё получается идеально. Что, впрочем, не повод отчаиваться. Эта романтическая комедия была названа самым вдохновляющим фильмом 1996 года. Сам сюжет, голос Уитни Хьюстон и напоминание о том, что в ежедневной суете мы часто забываем о том, что по-настоящему ценно и важно – это и есть фильм «Жена священника».

А что насчёт тебя? (2007)

Фильм с весьма небанальным сюжетом, который понравится ещё и благодаря остроумным диалогам. Накануне Рождества главная героиня по имени Элли под действием обстоятельств вынуждена замещать свою сестру на посту руководителя пансионата для престарелых. Незапланированная замена не сулила неприятностей, поскольку на данный момент в специальном учреждении находятся всего четверо гостей. Но при ближайшем знакомстве оказалось, что эти милые старички не такие уж и безобидные. Более того, каждый из них несносен по-своему. Но немного доброты и внимания могут помочь даже в непростой ситуации.

Рождественская ночь в Барселоне (2015)

Если вам нравится «Реальная любовь», то этот фильм для вас. Шесть трогательных историй объединены рождественскими декорациями Барселоны и завораживающей магией любви. Это кино для ценителей романтики и любителей наслаждаться картинкой. Ну и приятное послевкусие вместе с заново обретённой верой в чудо вас тоже ждёт после просмотра.

Рождественское наследие (2017)

Добрый и романтичный фильм от Netflix с банальным, но добрым сюжетом и чудесными декорациями. Чтобы унаследовать многомиллиардную компанию, взбалмошная Эллен должна выполнить ряд необычных условий своего отца. Но, хоть она пока и не догадывается, впереди её ждут непростой путь к себе настоящей, истинная любовь и погружение в ту самую атмосферу Рождества.

Праздничный календарь (2018)

И ещё один фильм от Netflix – добрый и романтичный, как в лучших рождественских традициях. Талантливой и красивой Эбби, работающей фотографом, не везёт ни в карьере, ни в любви. Но жизнь девушки кардинальным образом меняется после того, как её любимый дедушка дарит ей старинный деревянный календарь. И не простой, а волшебный – он умеет предсказывать события ближайшего будущего. И вот-то тут начинаются приключения.

Следующая остановка – Рождество (2021)

Этот фильм вышел на экраны в ноябре прошлого года. Красивая история о том, как могло бы быть, если бы…. Главная героиня Энджи гадает, какой бы стала её жизнь, выйди она замуж за бывшего парня, ныне известного спортивного комментатора. Она едет на поезде домой, чтобы провести Рождество со своей семьей, и каким-то образом попадает в прошлое, на 10 лет назад. Теперь у Энджи появляется шанс понять, что и кто действительно для неё важен. Красивая история о том, что ценить стоит каждый момент своей жизни.

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Подготовила Мария Котельникова