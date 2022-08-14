Сколько стоит контрактное обучение в одесских университетах

Вступительная кампания 2022 года в Одессе продолжается, несмотря на войну. Новых абитуриентов набирают все вузы Одессы. Наши партнеры из «Суспільного. Одеса» узнали, сколько в этом году будет стоить контрактное обучение в университетах Одессы, какие специальности самые дорогие, а какие самые дешевые.

В подборку не включены высшие учебные заведения, временно переехавшие в Одессу из-за войны, и частные вузы. Традиционно самыми дорогими вузами в Одессе оказались медицинский университет и морская академия — цены на контракт на самые популярные специальности от 40 тысяч гривен в год. Самая дешевая учеба — в техническом университете (бывшая Академия пищевых технологий) — от 10,4 тысяч в год. Все цены указаны в гривнах.

ОНУ имени И. И. Мечникова

Одесский национальный университет имени Мечникова — один из старейших и самых популярных вузов Одессы. Образование здесь можно получить более чем по 40 направлениям: право, филология, компьютерные науки, журналистика, менеджмент, экономика, физика, химия, биология, социология и другие.

Цены на контракт в ОНУ в 2022 году стартуют от 16630 гривен за один курс на дневной форме обучения и 9836 — на заочной. Магистратура – ​​от 35 985 гривен. Стоимость обучения зависит от популярности специальности среди абитуриентов: самая низкая цена контракта за подготовку физиков, математиков, географов, химиков, самая высокая – на обучение юристов, журналистов, переводчиков германских и романских языков,

Стоимость обучения в ОНУ им. Мечникова в 2022 году на дневной форме обучения:

16630 в год (66520 весь период) — геология, география, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, физика, астрономия, математика, садово-парковое хозяйство, химия.

— геология, география, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, физика, астрономия, математика, садово-парковое хозяйство, химия. 22 950 в год (91 800 весь период) — история, философия, культурология, украинский язык и литература, прикладная математика, биология, биотехнологии, социология, политология, учет и налогообложение, экономика, финансы, социальная работа.

— история, философия, культурология, украинский язык и литература, прикладная математика, биология, биотехнологии, социология, политология, учет и налогообложение, экономика, финансы, социальная работа. 29 160 в год (116 640 весь период) – туризм, компьютерная инженерия, компьютерные науки, информационные системы и технологии, менеджмент, психология, фармация.

– туризм, компьютерная инженерия, компьютерные науки, информационные системы и технологии, менеджмент, психология, фармация. 29 990 в год (119 960 весь период) – право, журналистика, романо-германская филология, международные отношения.

Одесский университет вошел в 10 лучших университетов Украины

Одесская политехника

Это старейшее техническое учреждение высшего образования на юге Украины. Он состоит из 15 учебно-научных институтов и факультетов и 64 кафедр. Кроме технических специалистов, Одесская политехника готовит журналистов, культурологов, менеджеров, дизайнеров, маркетологов.

Стоимость обучения в 2022 году в вузе начинается от 25 600 гривен за один курс на дневной форме обучения, общая стоимость бакалавриата — от 102 400 до 128 000 гривен. Заочная форма – от 9 000 гривен в год и с каждым годом цена увеличивается. Цена контракта на магистратуре – от 49 950 до 60 000 за весь период обучения.

Стоимость обучения в Одесской политехнике в 2022 году на дневной форме обучения:

25 600 в год (102 400 за весь период) — металлургия, машиностроение, атомная энергетика, химические технологии, электроника, биомедицинская инженерия, телекоммуникации и радиотехника, системный анализ, физика, фармация, автомобильный транспорт, социальная работа, культурология, менеджмент, журналистика, международные отношения, экология, психология

— металлургия, машиностроение, атомная энергетика, химические технологии, электроника, биомедицинская инженерия, телекоммуникации и радиотехника, системный анализ, физика, фармация, автомобильный транспорт, социальная работа, культурология, менеджмент, журналистика, международные отношения, экология, психология 32 000 в год (128 000 за весь период) – компьютерные науки, инженерия программного обеспечения, компьютерная инженерия, кибербезопасность, информационные системы и технологии.

Одесский национальный медицинский университет

Стоимость обучения в медицинском университете – одна из самых дорогих в Одессе. Вуз предлагает три направления подготовки: медицина, стоматология и фармация. В 2022 году цены на контракт начинаются с 36 100 гривен за один курс и увеличиваются с каждым годом. Общая стоимость обучения в университете составляет от 191700 до 294200 гривен.

Стоимость обучения в Одесском национальном медицинском университете в 2022 году на дневной форме обучения:

от 36 100 гривен в год (191 700 за весь период) — фармация и промышленная фармация,

от 45 500 гривен в год (294 200 за весь период) — медицина

от 48 300 гривен в год (255 600 за весь период) – стоматология.

Одесский национальный технологический университет

ОНТУ в прошлом – Академия пищевых технологий. Здесь учат специальностям, без которых невозможна работа крупных предприятий. В состав университета сейчас входят 4 института и 10 факультетов.

Стоимость обучения в технологическом университете стартует от 10 400 гривен в дневной форме и 6 900 в заочной форме в год и зависит от популярности специальности. Самая низкая цена – на теплоэнергетику и инженерную механику, самая высокая – на маркетинг, менеджмент, предпринимательство и управление бизнесом. Магистратура – ​​от 13 до 30 тысяч гривен в год.

Стоимость обучения в Одесском национальном технологическом университете в 2022 году на дневной форме обучения:

10 400 гривен в год (41 600 за весь период) – прикладная механика, отраслевое машиностроение, теплоэнергетика.

– прикладная механика, отраслевое машиностроение, теплоэнергетика. 11 500 гривен в год (46 000 за весь период) — экология, электроэнергетика, энергетическое машиностроение,

— экология, электроэнергетика, энергетическое машиностроение, 13 100 гривен в год (52 400 за весь период) – автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, биотехнологии и биоинженерия, пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства.

– автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, биотехнологии и биоинженерия, пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства. 14 600 гривен в год (58 400 за весь период) — Нефтегазовая инженерия и технологии.

— Нефтегазовая инженерия и технологии. 19 600 гривен в год (78 400 за весь период) — филология, учет и налогообложение, менеджмент, публичное управление, маркетинг, предпринимательство и торговля, компьютерные науки, разработка игр и интерактивных медиа в виртуальной реальности, туризм, гостинично-ресторанное дело .

Одесский национальный экономический университет

ОНЕУ – один из ведущих ЗВО Одессы, где готовят специалистов по экономике и проведению исследований всего спектра экономических проблем. Получить высшее образование здесь можно по 12 специальностям. Стоимость обучения на бакалавриате в вузе стартует от 25 500 за курс и увеличивается каждый год на тысячу гривен. Магистратура стоит 43 тысяч гривен за весь период обучения.

Стоимость обучения в Одесском национальном экономическом университете в 2022 году на дневной форме обучения:

от 25 500 гривен в год (108 000 за весь период) — профессиональное образование (экономика),

— профессиональное образование (экономика), от 31 900 гривен в год (133 900 за весь период) — экономика, психология, учет и налогообложение, финансы, банковское дело и страхование, менеджмент, маркетинг, предпринимательство, публичное управление, туризм, гостинично-ресторанное дело, международные отношения.

Одесский национальный морской университет

ОНМА – один из двух профильных морских ЗВО Одессы. В отличие от морской академии, в «водном» выбор специальностей больше, в том числе есть такие, которые напрямую не связаны с морской тематикой.

Учеба на контракте в морском университете стоит от 16 700 до 34 300 гривен за курс на дневной форме обучения и от 12 500 до 25 700 гривен за курс на заочной. Магистратура – ​​от 25 000 до 54 720 гривен за весь период.

Стоимость обучения в Одесском национальном морском университете в 2022 году на дневной форме обучения:

16 700 гривен в год (77 700 за весь период) — судостроение, строительство и гражданская инженерия, гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии, системный анализ, машиностроение,

— судостроение, строительство и гражданская инженерия, гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии, системный анализ, машиностроение, 20 000 гривен в год (92 800 за весь период) – компьютерные науки.

– компьютерные науки. 20 700 гривен в год (96 200 за весь период) – архитектура и градостроительство, психология.

– архитектура и градостроительство, психология. 21 000 гривен в год (97 500 за весь период) — электроэнергетика, электротехника и электромеханика

— электроэнергетика, электротехника и электромеханика 24 000 гривен в год (111 300 за весь период) – кибербезопасность, транспортные технологии, экономика, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, менеджмент, туризм, филология.

– кибербезопасность, транспортные технологии, экономика, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, менеджмент, туризм, филология. 25 100 гривен в год (116 500 за весь период) – право.

– право. 26 000 гривен в год (120 800 за весь период) – эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.

– эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. 31 300 гривен в год (145 140 за весь период) — управление судовыми техническими системами и комплексами.

— управление судовыми техническими системами и комплексами. 34 300 гривен в год (159 500 за весь период) – навигация и управление морскими судами.

Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского

Университет готовит специалистов к системе образования одесского региона и Украины: это учителя, воспитатели, психологи, логопеды, социальные работники. Цена на контракт начинается от 18100 гривен за курс на дневной форме и 12700 на заочной форме обучения. Магистратура – ​​21 500 гривен за один год.

Стоимость обучения в Южноукраинском национальном педагогическом университете имени К.Д. Ушинского в 2022 году на дневной форме обучения:

18 100 гривен в год (72 400 за весь период) – социальная работа.

– социальная работа. 19 100 гривен в год (76 400 за весь период) – дошкольное образование, учителя русского языка и литературы, трудового обучения.

– дошкольное образование, учителя русского языка и литературы, трудового обучения. 19 300 гривен в год (77 200 за весь период) — учителя истории, физики, математики, естественных наук.

— учителя истории, физики, математики, естественных наук. 19 500 гривен в год (78 000 за весь период) – начальное образование, учитель украинского языка и литературы.

– начальное образование, учитель украинского языка и литературы. 19 700 гривен в год (78 800 за весь период) – философия, культурология, дизайн.

– философия, культурология, дизайн. 20 300 гривен в год (81 200 за весь период) – хореография, искусствоведение.

– хореография, искусствоведение. 20 600 гривен в год (82 400 за весь период) – логопедия, физическая культура и спорт.

– логопедия, физическая культура и спорт. 21 500 гривен в год (86 000 за весь период) – изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация, учителя английского, китайского, корейского языка.

– изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация, учителя английского, китайского, корейского языка. 23 200 гривен в год (92 800 за весь период) – публичное управление и администрирование, право, психология, политология, менеджмент социокультурной деятельности.

– публичное управление и администрирование, право, психология, политология, менеджмент социокультурной деятельности. 26 100 гривен в год (104 400 за весь период) – германские языки и литература, восточные языки и литература.

Национальный университет «Одесская юридическая академия»

Юракадемия — профильное учреждение высшего юридического образования. Кроме юридических специальностей университет имеет лицензии на обучение журналистике, психологии, социологии, компьютерным наукам.

Стоимость обучения на бакалаврате по всем специальностям на дневной форме — 31 050 гривен в год или 124200 за весь период. Исключение составляет прикладная лингвистика – здесь контракт стоит 19 100 гривен в год или 76 400 за четыре года. Заочная форма обучения 21520 гривен в год.

Цена контракта на магистратуру дороже и составляет от 30360 до 52110 гривен за весь срок обучения в зависимости от специальности.

Одесский государственный экологический университет

Университет готовит специалистов по гидрометеорологии, экологии, мониторингу и охране окружающей среды, экологического права, геодезии, геоинформационных систем и технологий. Студенты вуза – это будущие экологи, метеорологи, океанологи, гидрографы, гидрологи, специалисты в области ихтиологии и водных биоресурсов.

Цена обучения в Экологическом университете одинакова для всех специальностей и составляет 19890 гривен в год на дневной форме (81170 за весь период) и 12000 гривен на заочной (61400 за весь период). Магистратура – ​​39 600 гривен за образовательно-профессиональную программу и 52 800 гривен за образовательно-научную программу.

Национальный университет «Одесская морская академия»

Морская академия – вуз для тех, кто хочет связать свою жизнь с морем и судоходством. Здесь учат исключительно «водным» профессиям. Вместе с медицинским университетом это одно из самых дорогих вузов Одессы.

Стоимость обучения по морским специальностям в академии начинается от 42 730 гривен в год на дневной форме и 25 340 на заочной форме. Магистратура – ​​от 70 500 гривен за весь срок.

Стоимость обучения в Одесской морской академии в 2022 году на дневной форме обучения:

33 600 гривен в год (134 400 за весь период) – менеджмент, право.

– менеджмент, право. 42 730 гривен в год (170 920 за весь период) – автоматизированное управление судовыми энергетическими установками, эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.

– автоматизированное управление судовыми энергетическими установками, эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. 44 580 гривен в год (178 320 за весь период) — управление судовыми техническими системами и комплексами.

— управление судовыми техническими системами и комплексами. 45 150 гривен в год (180 600 за весь период) — навигация и управление морскими судами.

Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой

Консерватория – центр музыкального искусства юга Украины. Здесь готовят высококвалифицированных музыкантов, певцов, композиторов, музыкальных ученых.

Средняя стоимость обучения в музыкальной академии – 32 500 гривен в год на дневной форме и 22 300 на заочной. Магистратура – ​​28 300 за один год.

Стоимость обучения в Одесской консерватории в 2022 году на дневной форме обучения:

21 700 гривен в год (86 800 за весь период) – культурология.

– культурология. 32 500 гривен в год (130 000 за весь период) — композиция, дирижирование, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, оркестровые струнные инструменты, музыковедение, фортепиано.

— композиция, дирижирование, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, оркестровые струнные инструменты, музыковедение, фортепиано. 35 000 гривен в год (140 000 за весь период) — пение.

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Среди специальностей ОГАСА не найдете филологии, социологии или права. Академия – профильное учебное заведение и готовит специалистов для сферы архитектуры и строительства.

Стоимость обучения в архитектурной академии начинается от 18100 гривен в год на дневной форме и 13200 гривен на заочной. Год магистратуры стоит от 24750 до 36850 гривен и зависит от специальности.

Стоимость обучения в Одесской государственной академии строительства и архитектуры в 2022 году на дневной форме обучения:

18 100 гривен в год (72 400 за весь период) — транспортные технологии, отраслевое машиностроение.

— транспортные технологии, отраслевое машиностроение. 22 300 гривен в год (≈89 200 за весь период) – менеджмент, маркетинг, предпринимательство.

– менеджмент, маркетинг, предпринимательство. 22 550 гривен в год (≈90 200 за весь период) – теплоэнергетика, строительство и гражданская инженерия, гидротехническое строительство, геодезия и землеустройство.

– теплоэнергетика, строительство и гражданская инженерия, гидротехническое строительство, геодезия и землеустройство. 25 150 гривен в год (≈100 600 за весь период) – информационные технологии.

– информационные технологии. 26 070 гривен в год (≈104 280 за весь период) – графический дизайн, изобразительное искусство.

– графический дизайн, изобразительное искусство. 32 450 гривен в год (≈129 800 за весь период) – архитектура и градостроительство.

Государственный университет интеллектуальных технологий и связи

Вуз создан в 2020 году в результате слияния двух академий – связи им. О.С. Попова и технического регулирования и качества. Университет готовит специалистов разного направления как технического, так и гуманитарного направления.

Средняя стоимость обучения на бакалаврате – 25 тысяч гривен в год на дневной форме и около 15 тысяч на заочной. Магистратура – ​​от 26 580 до 39 500 гривен.

Стоимость обучения в Государственном университете интеллектуальных технологий и связи в 2022 году на дневной форме обучения:

18 950 гривен в год (≈75 800 за весь период) – психология.

– психология. 22 950 гривен в год (≈91 800 за весь период) — автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, метрология и информационно-измерительная техника, микро- и наносистемная техника, электроника, телекоммуникации и радиотехника, транспортные технологии

— автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, метрология и информационно-измерительная техника, микро- и наносистемная техника, электроника, телекоммуникации и радиотехника, транспортные технологии 24 950 гривен в год (≈99 800 за весь период) – экономика, социология, менеджмент, маркетинг, публичное управление и администрирование.

– экономика, социология, менеджмент, маркетинг, публичное управление и администрирование. 25 450 гривен в год (≈101 800 за весь период) — журналистика

— журналистика 31 500 гривен в год (≈126 000 за весь период) – инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, компьютерная инженерия, кибербезопасность, информационные системы и технологии.

Одесский государственный аграрный университет

Это старейшее на Юге Украины государственное аграрное учреждение высшего образования. Университет готовит специалистов для разных отраслей сельскохозяйственного производства – агрономов, геодезистов, землеустроителей, ветеринаров.

Цена обучения по контракту на бакалавриате начинается от 17 500 гривен в год и увеличивается на две тысячи с каждым курсом. Заочная форма – от 12 тысяч гривен. Магистратура – ​​от 30 тысяч гривен за весь срок обучения в зависимости от специальности.

Стоимость обучения в Одесском государственном аграрном университете в 2022 году на дневной форме обучения:

от 17 500 гривен в год (86 000 за весь период) – технология производства и переработки продукции животноводства.

– технология производства и переработки продукции животноводства. от 18 500 гривен в год (86 000 за весь период) — агрономия, защита и карантин растений, садоводство и виноградарство, общественное здоровье, агроинженерия.

— агрономия, защита и карантин растений, садоводство и виноградарство, общественное здоровье, агроинженерия. от 20 000 гривен в год (86 000 за весь период) – экономика, учет и налогообложение, менеджмент, предпринимательство, геодезия и землеустройство.

– экономика, учет и налогообложение, менеджмент, предпринимательство, геодезия и землеустройство. 25 000 гривен в год (180 000 за весь период) – ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза.

– ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. 30 000 гривен в год (150 000 за весь период) – ветеринарная медицина.

Источник: «Суспільне. Одеса»