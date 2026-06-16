Ключевые моменты:

Украинские Силы обороны ужесточают удары по логистике и военной инфраструктуре оккупированного Крыма.

Эксперт Петр Андрющенко считает, что уже этим летом Россия может упустить возможность запускать ракеты из Крыма.

Удары по системам ПВО, радарах и энергетическим объектам затрудняют использование полуострова в качестве военного плацдарма.

Повреждение мостов возле Чонгара и Генического, а также удары по железной дороге и порту Кавказ нарушили поставки техники и горючего.

По мнению эксперта, это может положительно повлиять на ситуацию безопасности для Одессы и других городов юга Украины.

В Крыму ухудшается ситуация с топливом, а количество выезжающих с полуострова людей растет.

Крым оказался в логистической ловушке

Украинские Силы обороны продолжают системно ослаблять военную логистику России в оккупированном Крыму. Удары по транспортной инфраструктуре и военным объектам создают серьезные трудности для снабжения, а гражданское население все активнее покидает полуостров.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко считает, что в ближайшее время это может сказаться даже на возможности запуска российских ракет.

Ведь долгое время оккупированный Крым использовался Россией как плацдарм для ударов по украинским городам, в частности с применением гиперзвуковых ракет «Циркон». В то же время последние атаки по российским радиолокационным комплексам, системам ПВО и энергетической инфраструктуре значительно усложнили использование полуострова для таких операций.

По словам Андрющенко, уже этим летом российские войска могут упустить возможность осуществлять ракетные пуски из Крыма или будут вынуждены вернуть пусковые установки на территорию материковой России из-за роста рисков.

Добавим, что ситуацию усугубили повреждение автомобильных мостов в районе Чонгара и вблизи Геническа, что фактически перекрыло важные маршруты для перевозки военных грузов. Кроме того, удары по железнодорожной станции Дебальцево и объектам у порта Кавказ негативно повлияли на доставку техники, боеприпасов и горючего.

Эксперт отмечает, что Украина все более эффективно контролирует российскую логистику, постепенно разрушая систему обеспечения оккупационных войск.

Также на полуострове обостряются проблемы с топливом, а ситуация с опасностью ухудшается. По словам Андрющенко, впервые за время полномасштабной войны в середине июня на въезде в Крым практически нет автомобильных очередей, тогда как количество выезжающих заметно растет.

По его мнению, уже с июля на полуострове могут существенно измениться общественные настроения из-за экономических трудностей и отсутствия привычных доходов.

Добавим, что за годы оккупации Россия активно переселяла своих граждан в Крым, особенно в крупные города и порты. В частности, население Севастополя почти удвоилось. В то же время, в степных районах после разрушения Каховской ГЭС наблюдаются проблемы с водоснабжением и сокращение количества жителей. Андрющенко отмечает, что рост российского населения на отдельных территориях продолжается, хотя после деоккупации ситуация может кардинально измениться.

По оценкам эксперта, в настоящее время в Крым незаконно переселились более 700 тысяч граждан России.

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