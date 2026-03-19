Ключевые моменты:

На сессии 18 марта депутаты не смогли назначить временного мэра, хотя присутствовали 15 человек.

Из-за отсутствия решений не обеспечено финансирование обороны, не начат проект водоснабжения и не развита транспортная инфраструктура.

Бывший мэр уволен после суда за незаконную добычу песка; новым управлением должен заняться секретарь городского совета до выборов.

Безвластие и проблемы Вилково

18 марта прошла 69-я внеочередная сессия Вилковского горсовета. На повестке дня стоял вопрос о временном исполнении полномочий мэра городским секретарем Ларисой Арансон до выборов нового городского головы. Однако решение не было принято.

Об этом сообщили в Измаильской РДА.

Чтобы собрать необходиммый для принятия решения кворум депутатов, глава Измаильской райгосадминистрации Родион Абашев просил каждого из избранников приехать на сессию. Но удалось собрать только пятнадцать депутатов из 25 имеющихся.

До этого три сессии подряд также срывались из-за отсутствия кворума, где не смогли рассмотреть около семидесяти важных для жизнедеятельности общества вопросов. Абашев отметил, что неспособность депутатов собраться мешает работе громады и негативно отражается на жителях. Отсутствие решений привело к ряду проблем:

Не обеспечено финансирование обороноспособности и поддержки ВСУ, гражданской защиты и мобилизационной подготовки.

Не начат проект питьевого водоснабжения Вилковской общины, утвержденный ещё в 2025 году стратегией развития Одесской области.

Не развита транспортная инфраструктура согласно Национальной транспортной стратегии Украины.

Не разработан единый проектный портфель публичных инвестиций, что мешает привлечению государственного и частного финансирования.

Непогашена налоговая задолженность КП «Вилковский горводоканал» и КП «Змеиный».

По словам Абашева, решением политического кризиса в Вилковской громаде может стать введение военной администрации. Если такое решение станет необходимым, делами громады будет руководить менеджер – неполитическое лицо.

Напомним, бывший мэр Вилково Матвей Иванов сложил полномочия после вступления в силу приговора суда за незаконную добычу песка на территории Дунайского биосферного заповедника. Он получил три года условно с испытательным сроком один год и обязался перечислить 100 тыс. грн на поддержку ВСУ.

Читайте также: Куяльницкая громада: «зеленые усадьбы», 15 видов борща и индустриальный парк