Ключевые моменты:

Морские порты Одесской области под постоянной угрозой.

Только в ноябре произошло 29 атак.

Отмечается значительное увеличение атак беспилотниками.

Только 29 атак в ноябре

По информации мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, с начала года и по ноябрь 2025 года, российские войска нанесли по меньшей мере 152 ракетных и беспилотных ударов по портам Великой Одессы и по ключевой энергетической и промышленной инфраструктуре. Если писать на языке статистики, то только в ноябре было зафиксировано 29 атак, тогда как в октябре – 16, в сентябре – 11.

В общей сложности за 11 месяцев было совершено не менее 38 ракетных ударов (в ноябре — 3), 114 нападений дронами-ударниками и имитаторами Shahed и Geran (27 в ноябре), а также применено по меньшей мере 46 ракет «Искандер» (по 3 в ноябре и октябре).

Кроме этого, отмечается резкое увеличение количества атак беспилотниками — в ноябре их стало более чем вдвое, с 13 до 27 случаев. Часто враг атаковал дважды в день. К примеру, однажды наш регион был атакован трижды в день. Тогда количество дронов достигало от 30 до 40 сразу.

В общей сложности за ноябрь враг привлек примерно 300 ударных дронов, а с начала года общее количество атакованных беспилотниками исчисляется более чем в 1200.

В течение января-ноября 2025 было зафиксировано 15 нападений на суда в портах Одесщины, что привело к повреждению 28 кораблей — 27 гражданских и одного военного. Есть погибшие среди мирного населения и серьезные разрушения портовой инфраструктуры.

Распределение поврежденных судов по месяцам выглядит так:

ноябрь: 11 (6 судов, 3 баржи, 2 понтона),

октябрь: 3,

сентябрь: 0,

август: 5 (из них один военный корабль),

июль: 5,

июнь: 0.

Добавим, что рост интенсивности атак нуждается в усилении защиты портов и критически важной инфраструктуре Одесщины. Ведь наш регион остается ключевым для поддержки морских коридоров и экспорта Украины.

