Ключевые моменты:

Венгерская оппозиция во главе с Петером Мадьяром получила конституционное большинство, что открывает путь к разблокировке 90 млрд евро для Украины.

Нардеп Вениславский заявил об успешных испытаниях систем для перехвата баллистики в космосе.

РФ атаковала локомотив на Днепропетровщине, жилые дома на Харьковщине и промзоны Запорожья.

Сегодня четвертая годовщина с того дня, как пошел ко дну крейсер «Москва».

Эпоха Орбана уходит? Как выборы в Венгрии повлияют на помощь Украине

Как пишет издание Politico, одержавший победу на прошедших выборах лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» (Tisza) Петер Мадьяр выступает за улучшение отношений с Брюсселем и, вероятно, сможет разблокировать пакет помощи Украине в размере 90 млрд евро.

В то же время Мадьяр выступает против передачи Украине венгерского оружия и прямой финансовой помощи, а также скептически относится к ускоренному вступлению Украины в ЕС.

Вопрос евроинтеграции Украины он ранее обещал вынести на референдум в Венгрии.

К слову, по состоянию на утро 13 апреля, избирком уже подсчитал почти 99% голосов. Так, Tisza получает 69,35% и 138 мандатов – это конституционное большинство. Правящая партия нынешнего премьера Венгрии Виктора Орбана «Фидес» (Fidesz) набирает 27,64% и получает 55 мест в парламенте страны.

При этом, Украина снимает рекомендацию воздержаться от поездок в Венгрию. По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина рассчитывает, что результаты выборов в Венгрии помогут нормализовать отношения между странами:

«Впереди кропотливая, прагматичная и спокойная работа по поиску точек соприкосновения, восстановлению взаимного уважения и реализации общих интересов».

Украина готовит ответ «Орешнику»

Украина уже испытывает технологии для перехвата ракет в космосе и противодействия «Орешнику», заявил накануне нардеп Федор Вениславский.

По его словам, Украина работает над собственными космическими возможностями – от раннего предупреждения о пусках баллистических ракет до их перехвата на большой высоте:

«Перехватить «Орешник» можно с наибольшей эффективностью до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе. Легче сбить одну цель, чем шесть».

Вениславский также отметил, что во время войны украинские подразделения уже дважды выводили ракетоноситель в космос: «Первый раз – на высоту более 100 км, второй – 204 км».

Также он заявил, что Украина впервые в Европе провела запуск ракетоносителя с транспортного самолета на высоте около 8 тысяч метров.

«Мы создали воздушную систему, которая в краткосрочном будущем может стать воздушным космодромом».

Создать полноценные Космические Силы планируют в течение 3-5 лет.

Россия усилила давление на Сумском направлении и пытается расширить плацдарм у границы, – ВСУ

Спикер Группировки объединенных сил Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов заявил, что российские войска заметно активизировались в Сумской области. В частности, в районе Грабовского и севернее.

Речь идет о продвижении примерно на 1-1,5 км от государственной границы. Но, по словам Трегубова, россияне планируют закрепиться и постепенно расширять присутствие в приграничье.

Конец «пасхального перемирия»: удары по поезду, энергетике и жилым домам в трех областях

В то же время, пасхальное перемирие, которое, к слову, множество раз нарушалось российскими военными, судя по всему, окончательно завершилось: утром 13 апреля террористы РФ нанесли серию ударов по инфраструктуре и жилым секторам в трех областях Украины – Днепропетровской, Запорожской и Харьковской.

В Днепре в результате атаки вспыхнул пожар, повреждена инфраструктура. По данным главы ОВА Александра Ганжи, пострадала 63-летняя женщина. Также под удар попал локомотив грузового поезда. Благодаря слаженной работе мониторингового центра и бригад «Укрзалізниці», машинисты успели покинуть кабину, а пригородный поезд вовремя остановили для эвакуации пассажиров. Никто из железнодорожников не пострадал.

В Запорожье враг атаковал промышленную зону и офисное здание «шахедами». Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, взрывной волной повреждены близлежащие жилые дома. Ряд населенных пунктов области остался без электроснабжения.

А по селу Рясное Золочевской громады Харьковской области оккупанты выпустили три управляемые авиабомбы (КАБа). Тяжелые травмы получила 70-летняя женщина, еще одна 51-летняя жительница находится в состоянии средней тяжести. Разрушены четыре дома и хозяйственные постройки. Кроме того, два взрыва прогремели в самом Харькове.

По данным Воздушных сил, в течение прошедшей ночи противник атаковал 98 ударными беспилотниками (БпЛА). Силы ПВО сбили либо подавили 87 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение обломков на одной локации.

Четыре года без крейсера «Москва»: как Украина вошла в мировую историю

А еще напомним, что ровно четыре года назад Украина ликвидировала вражеский крейсер «Москва».

13 апреля 2022 года ВСУ атаковали «Москву» двумя противокорабельными ракетами «Нептун». Именно этот корабль угрожал военным на Змеином и получил в ответ: «Русский военный корабль, иди на…й!».

Уже на следующий день Москва признала, что судно пошло ко дну. Но только в начале 2026 года российский военный суд впервые официально подтвердил: крейсер затонул именно из-за ракетного удара Украины, а не «пожара», как ранее утверждали в Минобороны РФ. По данным суда, погибли 20 членов экипажа, еще 8 пропали без вести.

«Украина – единственная страна в мире, потопившая вражеский ракетный крейсер во время войны», – заявил командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа,