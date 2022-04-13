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Появилась информация, что ВМС Украины повредили флагман Черноморского флота РФ

Появилась информация, что ВМС Украины повредили флагман Черноморского флота РФ

Флагман Черноморского флота российской федерации ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения после попадания в него двух противокорабельных крылатых ракет «Нептун».

Информация об этом сначала появилась на Facebook-странице известного волонтера Александра Карпюка (Serg Marco). Также, косвенно, ее подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

— Двумя ракетами «Нептун» только что поражен крейсер «Москва». Стоит, горит. А на море шторм. Требуется тактическое затопление, судя по всему, — написал волонтер.

Косвенно подтвердил информацию и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

— Говорят, сегодня два-орка матроса, курили в неположенном месте на флагмане черноморского флота рф — ракетном крейсере «москва». Тут, трах-бах-тарарах, — что-то взорвалось. И крейсер «мацква» чуть не пошёл ко дну. В ближайший год будет не боеспособен. Причём тут древнеримский бог морей Нептун? А ни при чем !:)) – написал Геращенко в своем телеграм-канале «Правда Геращенко».

Впрочем, официального подтверждения информации об огневом поражении «Москвы» еще поступало. Информация о нем может быть ошибочной.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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