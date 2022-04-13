Появилась информация, что ВМС Украины повредили флагман Черноморского флота РФ

Флагман Черноморского флота российской федерации ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения после попадания в него двух противокорабельных крылатых ракет «Нептун».

Информация об этом сначала появилась на Facebook-странице известного волонтера Александра Карпюка (Serg Marco). Также, косвенно, ее подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

— Двумя ракетами «Нептун» только что поражен крейсер «Москва». Стоит, горит. А на море шторм. Требуется тактическое затопление, судя по всему, — написал волонтер.

Косвенно подтвердил информацию и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

— Говорят, сегодня два-орка матроса, курили в неположенном месте на флагмане черноморского флота рф — ракетном крейсере «москва». Тут, трах-бах-тарарах, — что-то взорвалось. И крейсер «мацква» чуть не пошёл ко дну. В ближайший год будет не боеспособен. Причём тут древнеримский бог морей Нептун? А ни при чем !:)) – написал Геращенко в своем телеграм-канале «Правда Геращенко».

Впрочем, официального подтверждения информации об огневом поражении «Москвы» еще поступало. Информация о нем может быть ошибочной.