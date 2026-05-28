Памятник чумаку в Одессе: где предлагают установить

Группа инициативных одесситов обратилась в городскую военную администрацию с предложением установить в Одессе новую скульптурную композицию, посвященную чумакам.

Памятник предлагают разместить на углу Николаевской дороги, Южной дороги и проспекта Князя Владимира — недалеко от маршрутов, связанных с историей соляного промысла и перевозок.

Одесская писательница Евгения Подмаркова записала видеообращение, в котором объяснила, почему именно чумаки заслуживают отдельного памятника.



Она напомнила, что чумаки не только добывали соль на Куяльницком лимане, но и перевозили по большим торговым путям зерно, шерсть и другие товары. По ее словам, это была важная часть экономики и культуры юга Украины.

Также писательница упомянула старинную традицию чумаков — изображения икон на камбале, что считалось частью их культурного наследия.

Авторы инициативы уверены: история чумачества тесно связана с Одессой и Куяльницким лиманом, поэтому ее нужно сохранить не только в книгах, но и в городском пространстве.

На картинке — визуализация памятника чумаку от одесских художников.