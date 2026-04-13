Ключевые моменты:
- Утром 13 апреля Одессу и область атакует группа ударных беспилотников, работает ПВО.
- Предварительно, часть дронов сбито.
- Официальной информации о последствиях пока нет.
- Над Одессой фиксируют несколько целей.
Сигнал воздушной тревоги был дан в 9:54.
«БпЛА из акватории Черного моря курсом на г.Одеса», – проинформировали около 10:00 часов в Воздушных силах ВСУ.
Ранее мониторинговые каналы сообщали об угрозе для Санжейки и Черноморска. В области были слышны взрывы. Предварительно, один из дронов удалось сбить, но официальная информация о последствиях атаки на данный момент не поступала.
Что касается Одессы, то, по данным мониторинговых каналов, первоначально сообщалось об угрозе для жителей микрорайона Таирова, позже – Черемушек, Слободки, центра (порта), Пересыпи, Лузановки.
Сейчас над городом фиксируют две цели.
«Одна с севера в сторону Заставы/Слободки. Вторая из моря на порт», – пишут местные Телеграм-каналы.
Также есть информация, что над городов нарезает круги не боевой «шахед», а пенопластовая «Гербера».
«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.
ОБНОВЛЕНО в 10:37:
В 10:30 был дан отбой тревоги.
Официальная информация на данный момент не поступала.