Ключевые моменты:

Военнослужащий 122-й бригады теробороны обвиняет мэра Одессы Геннадия Труханова в саботаже просьб о помощи;

Запрос военных: субвенция в 20 млн грн на дроны и РЭБ

Критика от военных: мэр участвует в конференциях за границей, игнорируя нужды защитников.

По словам Цимбалюка, уже седьмой месяц городская власть не выделяет субвенцию в размере 20 миллионов гривен, которую военные запрашивали на закупку дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Он подчеркнул, что при бюджете города в 12 миллиардов гривен, такая сумма — «капля в море», но мэрия игнорирует запрос защитников.

Цимбалюк также раскритиковал участие Труханова в международных конференциях, заявив, что мэр «военного города» дистанцируется от реальных нужд армии.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов оказался в центре скандала из-за словесной перепалки с военнослужащим 122-й бригады Мирославом Отковичем. Причиной конфликта стал памятник русскому поэту Александру Пушкину. По мнению Отковича этот памятник – «маркер русского мира» и ему не место в центре города. В ответ мэр спросил у военного, почему тот не в окопе.

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