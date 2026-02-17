Ключевые моменты:

Подозреваемый изготовил самодельную бомбу и заложил её под автомобиль.

Взрыв был произведён дистанционно, пострадал владелец машины.

Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Взрыв автомобиля в Одессе: детали расследования

Напомним, утром 16 февраля на улице Академика Королёва взорвался автомобиль Toyota. Травмы получил 56-летний мужчина, его госпитализировали.

Как сообщили в Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины, подозреваемого задержали в течение суток после преступления.

По данным следствия, 33-летний безработный мужчина был завербован через Telegram-каналы, где искал «лёгкий заработок». После вербовки он получил инструкции от куратора из России по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Следствие установило, что подозреваемый купил необходимые компоненты в хозяйственных магазинах и собрал бомбу из подручных средств. Взрывное устройство было оснащено мобильным телефоном для дистанционного подрыва.

Злоумышленник заложил бомбу под днище внедорожника, припаркованного возле многоэтажного дома. Рядом он установил замаскированный смартфон, чтобы кураторы могли следить за обстановкой. После этого произошёл дистанционный взрыв. В результате пострадал владелец автомобиля, находившийся поблизости.

Во время обыска у задержанного изъяли детали для изготовления взрывчатки и телефоны, через которые он связывался с российским куратором.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, утром 6 февраля, на улице Академика Королёва также взорвался автомобиль Toyota. Тогда в результате взрыва погиб 21-летний сержант-кинолог Государственной пограничной службы.