Ключевые моменты:

Сегодня, 8 ноября, из-за технического сбоя остановлена работа пунктов пропуска на границе Украины и Молдовы.

Очереди из машин и автобусов растянулись на километры, люди ждут уже несколько часов.

Причиной сбоя стало отключение электропитания после российских обстрелов.

Украинская и молдавская стороны работают над устранением проблемы.

Пограничники просят граждан учитывать ситуацию при планировании поездок.

«Стоят уже несколько часов»

Как рассказала «Одесской жизни» очевидица произошедшего, все пункты пропуска на границе в настоящее время закрыты:

«В общем, что на границе. У меня муж стоит уже несколько часов. Количество машин капец… И автобусов, всего транспорта… Мужа автобус в 300 метрах, за ними конца очереди не видно, огромное количество транспорта. Он в пункте пропуска Староказачье (закрыли около 11:30). Стоят уже несколько часов. Никто ничего не говорит… Весь их автобус на самолет в аэропорт. Люди все очень волнуются… С той стороны границы тоже самое, но там проще – люди едут домой».

Что говорят пограничники

По информации Пограничной полиции Молдовы, в настоящее время таможенные посты на границе Молдовы с Украиной временно прекратили свою деятельность, а на остальных пунктах пропуск ограничен, поскольку украинская сторона «не может принимать транспортные средства для контроля из-за технических проблем в информационных системах контролирующих органов Украины».

«Мы ведем диалог с профильными ведомствами соседнего государства, которые проинформировали нас, что принимаются меры для устранения ситуации в кратчайшие сроки. В настоящее время принимаются необходимые меры для управления потоком пассажиров, чтобы свести неудобства к минимуму»,

– сообщают молдавские пограничники.

В Горпогранслужбе Украины также прокомментировали сложившуюся ситуацию, отметив, что причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни, в связи с чем «оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется».

Пограничники просят учесть эту информацию при планировании своего путешествия.

Причиной коллапса на границе стал вражеский обстрел

В свою очередь Гостаможслужба Украины информирует, что пропускные операции на границе временно приостановлены из-за вражеской атаки.

«Оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины не осуществляется. Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал технический сбой с электропитанием после масштабных вражеских обстрелов энергообъектов»,

– поясняют таможенники.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий и в случае изменения ситуации на границе оповестит об этом своих читателей.