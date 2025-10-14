Ключевые моменты:

Пограничники Измаильского отряда остановили два катера из Румынии. Судна вошли во внутренние воды Украины с разницей в несколько часов.

На борту находилось по два человека. Все задержанные — граждане Румынии, утверждают, что просто рыбачили и сбились с курса.

Составлены административные протоколы. Нарушителей передали румынской стороне по процедуре реадмиссии.

Нарушение границы на Дунае: подробности

В течение суток сотрудники Измаильского погранотряда дважды остановили катера, незаконно вошедшие на территорию Украины по Дунаю. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.

Оба случая произошли с разницей всего в несколько часов. Пограничники остановили два катера под флагом Румынии. На каждом судне находились по два человека.

Как объяснили сами нарушители, они вышли на воду с целью рыбалки, но не имели при себе навигационных приборов или карт. Из-за плохой ориентации на местности румыны перепутали устья Дуная и оказались на территории Украины.

На всех четырёх граждан Румынии были составлены административные протоколы по статье 204-1 КУоАП — за незаконное пересечение или попытку пересечения госграницы.

После оформления документов нарушителей передали румынским пограничникам в порядке реадмиссии.

