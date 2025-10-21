Ключевые моменты Серпневое — приграничное село на Одесщине, основанное немецкими колонистами в 1815 году, расположенное всего в полутора километрах от молдавского городка Басарабяска.

Жители села переживают трудности из-за войны, хотя в селе есть все необходимые условия для жизни — лицей, амбулатория, магазины, кафе и Дом культуры.

Из-за отсутствия медицинских работников и отъезда мужчин на фронт, село сталкивается с экономическими и социальными проблемами.

Заграничные благотворители, в частности Натанаель Рисс, помогают селу, предоставляя средства для развития инфраструктуры и поддержки местной общины. От Лейпцига — до Серпневого

У меня есть корова, и я каждое воскресенье иду в Басарабяску продавать молоко, сметану, сыр — молочная продукция там дороже, чем у нас. И всегда, когда вижу, как мужчины гуляют со своими детьми в парке, — у меня слезы на глазах. Мой сын воюет, и уже второй год его маленькая дочка растет без папы, — жалуется Ганна Попова, местная пенсионерка.

Хотя в Википедии датой рождения села значится 1800-й год, серпневцы считают началом 1815-й. Они ориентируются на исторические справки, которые много лет собирали местные историки-краеведы и предки немцев-колонистов. В справках указано, что лютеранское село Лейпциг было основано в 1815 году и входило в состав Клястицкой волости Аккерманского уезда Бессарабской губернии.

Основателями села были 126 семей из Пруссии, Вюртемберга (небольшое королевство на территории современной Германии), Польши.

В 1940 году немецкие семьи были вынуждены покинуть свои дома и вернуться в Германию. Однако трепетное отношение к малой родине — Серпневому, они сохранили и передали своим детям. Как только открылись границы, немцы, чьи родные когда-то жили в Серпневом, начали приезжать на родину предков.

Благотворитель Натанаель Рис

Большую роль в жизни села сыграл Натанаель Рисс — гражданин Германии, который в 1935 году родился в Серпневом. Натанаель Рисс — меценат, благотворитель — к двухсотлетию села подарил ему… парк, с чудесной детской площадкой, открытой сценой, оборудованными местами для отдыха, беседкой с символичным старинным колоколом с надписью: «От Натанаеля Рисса на знак вечной дружбы».

Надпись на табличке: На память о наших любимых родителях Майкл Рисс — Эмили Рисс, урождённая Брандт. Любовь и память бесконечны. От Натанаеля Рисса и Урсулы Рисса, урождённая Блок

Беседка с колоколом в парке

Кроме этого, профессор предоставил средства на реконструкцию старого немецкого здания в современный «Гостевой дом», две здания были переоборудованы во время войны для приема переселенцев, оборудована площадка перед детским садом, закуплена спортивная форма и спортивный инвентарь, оборудована амбулатория.

Парк, оборудованный Натанэлем Риссом

Дети в парке

В последний раз в Серпневом пан Натанаель был в октябре 2023-го — тогда он привез мебель и мамограф в Бессарабскую больницу. В конце января 2024 года Натанаель Рисс ушел из жизни.

Других — провожали, а сами не спешили

Староста Серпневого Владимир Добровольский. Он год защищал Украину от российской агрессии, но в 2023 году уволился по состоянию здоровья

Владимир Добровольский — староста Серпневского старостинского округа. С 2015 года он был председателем Серпневского сельсовета, после децентрализации стал старостой. В июне 2022 года стал на защиту Украины, служил на Запорожском направлении, в конце 2023 года уволился по состоянию здоровья.

— В Серпневом есть все необходимое для нормальной жизни — лицей, детсад, амбулатория, пункт «Скорой помощи», три крупных сельхозхозяйства, Дом культуры, магазины, кафе, детские площадки, церковь, два стадиона. Село газифицировано. У нас находится контрольно-пропускной пункт «Серпневе».

В первые дни войны через наше село шла многокилометровая очередь выезжающих за границу — люди бежали от войны целыми семьями. В очереди приходилось стоять по две, три сутки. Серпневцы приглашали женщин, детей погреться, переночевать, угощали водителей пирожками, горячим чаем, поддерживали, чем могли. Однако сами уезжать не спешили — многие наши мужчины из поколения в поколение служат на границе, поэтому не по силам людям уехать. Защищать — да.

Сегодня 125 серпневцев защищают Украину, 30 участников боевых действий вернулись домой, есть инвалиды. Мы их чтим, поддерживаем, помогаем. В целом, каждый второй мужчина сейчас на войне. Шесть односельчан погибли.

В честь 210-летнего юбилея Серпневого работники Дома культуры устроили благотворительный концерт с выступлениями творческих коллективов, угощениями и подарками.

Старенький ЗИЛ не подводит

Серпневе — одно из немногих населенных пунктов бывшего Тарутинского района, которое имеет свою пожарную охрану, которая подчиняется Бессарабской сельской раде. Много лет ею руководит Василий Мартыненко:

Пожарные Василий Мартыненко, Василий Бошняк и Петр Фильчев (слева направо)

— Мы обслуживаем двенадцать сел. У нас есть две пожарные машины, одна из них — старенький, но укомплектованный всем необходимым ЗИЛ-130.

Особенно много работы летом, когда часто возникают пожары на полях. Молодые ребята — наши сотрудники — сейчас защищают страну, поэтому в коллективе в основном пенсионеры, но ничего, справляемся.

В ближайшее время мы получим от немецких друзей современную пожарную машину «Ивеко» — это будет большая помощь в нашей работе. Хотя свой ЗИЛ, которому уже около 80 лет, на пенсию все равно не отправим: он как трактор — по любому бездорожью проедет.

Условия есть — не хватает медиков

В амбулатории Серпневого сейчас идет ремонт фасада. Внутренний ремонт был сделан перед войной. Работают здесь две опытные медсестры семейной медицины — Татьяна Казанджи и Татьяна Булкина.

Медсестры семейной медицины Татьяна Казанджи и Татьяна Булкина

— Я приехала сюда из Луганска вместе с семьей. Сначала думали, что временно, а потом соседи сообщили, что наш дом в Луганске разрушили. Возвращаться некуда. Дети уже взрослые, перебрались в Одессу. А я устроилась сюда. Амбулатория неплохо оснащена, есть все необходимое для первичной медицинской помощи. К сожалению, нам запретили держать аптеку при амбулатории, вот это очень неудобно, люди жалуются. Ближайшая аптека — в Молдове, но ведь не будешь бегать за границу за лекарствами, — рассказала Татьяна Булкина.

— Условия для работы у нас хорошие. Но не хватает врача, медсестер. Хорошо, что из Бессарабского центра первичной медико-санитарной помощи ежемесячно приезжает бригада врачей, проводит прием. В нашем здании есть пункт «Скорой помощи», который обслуживает ближайшие села.

Из четырех смен осталась только одна, потому что нет водителей и парамедиков — кто на фронте, кто уехал. Я работаю здесь уже 40 лет, было, ушла на пенсию, а меня позвали снова, потому что некому работать, — рассказала Татьяна Казанджи.

Какая школа может похвастаться преподавателями-чемпионами?

Татьяна Балабанова, директор лицея в Серпневом

Экскурсию по лицейу устроила Татьяна Балабанова, которая работает в школе уже двадцать лет, а в марте этого года стала директором Серпневского лицея:

— В лицее учатся 143 ученика и 29 детей — в детсаду. За годы войны учеников стало меньше, в следующем году в детсаду придется сократить одну группу (сейчас их две).

Большинство классов имеют проекторы или телевизоры, мультимедийное оборудование. Есть два компьютерных класса — один укомплектован ноутбуками, другой — компьютерами. Два спортзала — в младшей школе и старшей. Все дети питаются бесплатно.

За время войны мы открыли кабинет безопасности, отремонтировали и переоборудовали кабинеты физики, химии, информатики, математики, украинского языка, литературы. В лицее есть ресурсная комната.

Наши ученики — постоянные призеры областных олимпиад по химии, украинскому языку и литературе, всеукраинских конкурсов. Мы делаем все, чтобы дети были спортивными и сильными. Можем похвастаться своими учителями физкультуры Татьяной Радоловой и Игорем Квасевичем — чемпионом мира по пауэрлифтингу. Благодаря им ученики побеждают в районных, региональных соревнованиях по баскетболу, футболу, в военно-патриотической игре «Джура» и т.д.

Повар Любовь Зима и Мария Кирма

Также в лицее работает филиал Бессарабской ДЮСШ, где детей тренирует чемпион Европы по вольной борьбе Андрей Желев.

Денег у людей нет, вот и живут «на карандаше»

В Серпневом насчитала семь магазинов и два кафе. В одно из них заглянула, чтобы узнать, как работает малый бизнес в условиях войны. Здесь встретила знакомую — Татьяну Дьякову, которая раньше работала на Бессарабском рынке:

Продавец Людмила Панаитова

— Вот, перебралась в Серпневе, открыла ФОП. Мы находимся вдоль международной трассы, так что и водители заезжают, а в основном местные. Хотя малый бизнес сейчас вести в селе тяжковато — людей мало. И не только клиентов, а и работников, — жалуется Татьяна.

В продуктовой лавке работает продавщица Людмила Панаитова. Как для сельского магазина, здесь очень богатый ассортимент: кондитерка, молочка, колбасы, рыба, овощи, фрукты, полуфабрикаты. В отдельном помещении — бытовая химия, средства гигиены.

— Сейчас торговля никакая — кто уехал, мужчины — на войне, а у тех, кто остался, денег не хватает, приходится «на карандаше» писать. Одним утешаемся — что война закончится, люди начнут возвращаться, — надеется Людмила.

Вот так и живут серпневцы — с надеждой, что быстрее закончится война, и они не будут наблюдать с грустью за мирной соседней Басарабяской.

Читайте также: