Ключевые моменты:

В ночь на 8 ноября россияне устроили очередную массированную атаку.

В Днепре дрон попал в жилой девятиэтажный дом: трое погибших, 12 пострадавших.

Одновременно «добрые дроны» нанесли удар по электроподстанции в Волгоградской области.

На линии фронта продолжаются ожесточенные бои, а город Мирноград под угрозой окружения врагом.

За сутки ВСУ уничтожили 1190 российских военных, артиллерию, бронетехнику, вертолет и сотни дронов.

Массированная атака на Днепр: есть жертвы и раненые

Ночью российский ударный дрон попал в девятиэтажный жилой дом в Днепре. В результате удара разрушены квартиры с 4-го по 6-й этажи и возник масштабный пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Погибла одна женщина, ее тело обнаружили в квартире на пятом этаже. Пострадали десять человек, среди них двое детей. В больницу доставили шесть человек, в том числе одного ребенка.

Во время аварийно-спасательных работ спасены 28 человек, в том числе пятеро детей.

По уточненной информации, в настоящее время в Днепре уже трое погибших, еще одного человека ищут. Число пострадавших выросло до 12, семеро человек в больнице.

Как сообщил городской голова Борис Филатов, в поврежденном доме, скорее всего, придется демонтировать два подъезда.

В память о погибших этой ночью 9 и 10 ноября объявлены в Днепре Днями траура.

Ночь массированных атак по Украине

Ночь на субботу, 8 ноября 2025 года стала ночью одной из самых массированных воздушных атак россиян по Украине: враг применил аэробалистические «Кинжалы» по Киевщине и Полтавщине, а также несколько раз массированно атаковал баллистикой Днепр, Харьков и Харьковскую область.

Дроны летели в Черниговскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, а под утро враг выпустил более 10 крылатых ракет наземного базирования по Кременчугу и району.

Министр энергетики Светлана Гринчук сообщала, что из-за обстрелов в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.

В Самаровском районе Днепропетровской области ранены три человека, в том числе 55-летний мужчина находится в больнице. Пожар в частном доме был потушен.

В области повреждены объекты инфраструктуры, действуют графики отключений электроэнергии.

В Одесской области после попадания в энергетический объект произошел пожар, который удалось ликвидировать. Обошлось без пострадавших.

В результате ударов в поселке Коротич на Харьковщине ранены 8 человек, разрушена АЗС, повреждены несколько автомобилей.

В Печерском районе Киева в результате падения обломков сгорели четыре грузовика, повреждены два здания, информации о пострадавших нет.

Из-за перебоев с электроснабжением временно приостановлено движение городского наземного электротранспорта и фуникулера. В столице действуют графики аварийных отключений.

В Горишних Плавнях Полтавской области отсутствуют свет, вода и тепло.

Полностью без электричества остался и город Кременчуг. Из-за проблем с электроснабжением город переходит на графики подачи воды.

Коммунальные службы работают над восстановлением систем жизнеобеспечения.

На Кировоградщине под ударом была критическая инфраструктура, в частности, в Александрийском районе, сообщил глава ОВА Андрей Райкович.

А Николаев атаковали «шахеды», целью которых стала промышленная инфраструктура. Пострадавших нет.

По данным Воздушных сил, в ночь на 8 ноября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 503 средств воздушного нападения – 45 ракет (из них – 32 «баллистика») и 458 БпЛА разных типов (около 300 – «шахеды»):

458 ударных БпЛА;

25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

10 крылатых ракет Искандер-К;

7 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»;

3 крылатых ракеты «Калибр».

На утро 8 ноября, противовоздушной обороной сбито/подавлено 415 воздушных целей:

406 ударных БпЛА типа Shahed и Гербера;

9 ракет разных типов.

Зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БпЛА на 25 локациях и падение сбитых (обломки) на 4 локациях в разных регионах Украины.

На юге страны силы ПВО сбили либо подавили 16 ударных БпЛА.

В течение прошедшего дня, 7 ноября, уничтожены шесть ударных БпЛА противника.

«Добрые дроны» нанесли удар по электроподстанции в Волгоградской области

Но неспокойно этой ночью было и на России: «неизвестные добрые беспилотники» нанесли очередной удар – на этот раз по подстанции в Волгоградской области.

Еще с вечера в аэропорту Волгограда «стелили ковер» в ожидании визита БпЛА. Местные жители сообщали о взрывах в районе энергообъекта.

«Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах», – доложил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Подстанция «Балашовская» – один из ключевых элементов, соединяющий мощности Волжской ГЭС с центральным регионом РФ.

Оккупанты окружают Мирноград, а ВСУ удерживают позиции под Покровском

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 181 боевое столкновение. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Наиболее горячим направление фронта остается Покровское – здесь за минувшие сутки наши защитники остановили 62 атаки агрессора.

Как сообщает ресурс DeepState, российские оккупанты уже почти окружили Мирноград Донецкой области – в городе разрушена логистика, передвигаться очень тяжело. Пешие маршруты опасны – можно встретить засаду ДРГ, нарваться на дрон или мину.

ВСУ ликвидировали 1190 российских военных и десятки единиц техники

За минувшие сутки потери российских оккупационных войск составили 1190 человек. Силы обороны Украины также обезвредили одну боевую бронированную машину, 20 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, один вертолет, 250 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня (количество уточняется) и 72 единицы автомобильной техники.