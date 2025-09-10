Ключевые моменты:
- В Одесской филармонии хор «Гомін» выступил прямо в укрытии из-за воздушной тревоги;
- Коллектив известен благодаря участию в сериале HBO «Чернобыль» и видео с многомиллионными просмотрами.
Видео с выступления опубликовала у себя в Facebook доцент Одесской национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой Марина Брикайло.
Как видим, тревога вовсе не помешщала хористам задорно и весело исполнить песню «Цей сон»:
Аналогичный импровизированный концерт в укрытии «Гомін» дал два дня нахад в Кременчуге.
Читайте также: Аматоры из села в Одесской области удивили Киев играми и танцами, которые являются мировым наследием
Чем известен хор «Гомін»
Хор «Гомін» получил широкое признание за исполнение композиции «Вічная пам’ять» для сериала «Чернобыль» от HBO.
В этом году их выступления стали интернет-феноменом. Только видео с акапельным исполнением песни «Цей сон» собрало более 5 миллионов просмотров, а в социальных сетях «Гомін» стал настоящим символом современного хорового звучания.