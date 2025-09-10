В Одесской филармонии хор «Гомін» выступил прямо в укрытии из-за воздушной тревоги

Ключевые моменты:

  • В Одесской филармонии хор «Гомін» выступил прямо в укрытии из-за воздушной тревоги;
  • Коллектив известен благодаря участию в сериале HBO «Чернобыль» и видео с многомиллионными просмотрами.

Видео с выступления опубликовала у себя в Facebook доцент Одесской национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой Марина Брикайло.

Как видим, тревога вовсе не помешщала хористам задорно и весело исполнить песню «Цей сон»:

Аналогичный импровизированный концерт в укрытии «Гомін» дал два дня нахад в Кременчуге.

Чем известен хор «Гомін»

Хор «Гомін» получил широкое признание за исполнение композиции «Вічная пам’ять» для сериала «Чернобыль» от HBO.

В этом году их выступления стали интернет-феноменом. Только видео с акапельным исполнением песни «Цей сон» собрало более 5 миллионов просмотров, а в социальных сетях «Гомін» стал настоящим символом современного хорового звучания.

