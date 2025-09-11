Ключевые моменты

  • 11 сентября существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

В четверг, 11 сентября, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 2,7, что соответствует слабым магнитным волнениям, не способным влиять на самочувствие людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. 

Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости. Может ощущаться:

  • Головная боль, давление в висках
  • Нарушения сна, бессонница
  • Снижение концентрации, усталость
  • Учащенное сердцебиение, скачки давления
  • Тревожность, раздражительность или подавленность

Как минимизировать влияние бурь — советы медиков

  • Пейте больше чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс;
  • Уменьшите потребление кофе, чая и алкоголя;
  • Избегайте перегрева, чрезмерных физических нагрузок.
  • Старайтесь есть легкую пищу: овощи, каши, орехи, продукты с магнием и калием;
  • Избегайте переедания и фастфуда;
  • При проблемах с давлением, сердцем или сосудами — держите при себе назначенные врачом препараты;
  • Следите за артериальным давлением.

