Тревожные кнопки не только на регистратуре

В Одессе обсудили проблему агрессии и нападений на медиков в центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) и детских поликлиниках. Эту тему подняли на заседании комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Одесского городского совета.

Дело в том, что в больницах первичного звена Одессы фиксируются конфликты, угрозы и физические нападения на персонал. В отличие от стационаров, в ЦПМСП и детских поликлиниках врачи часто оказываются без должной защиты. Кстати, многие случаи не освещаются публично, поскольку медики опасаются жалоб или не верят в их эффективность.

Депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов отметил, что тревожные кнопки преимущественно на регистратуре, что делает их бесполезными в экстренных случаях.

В департаменте здравоохранения подтвердили эффективность таких систем – они уже работают в отдельных амбулаториях.

Добавим, что тревожные кнопки в кабинетах врачей возможно, однако нужно оценить затраты и привлечь руководителей медучреждений.

