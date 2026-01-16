Ключевые моменты:

Люди с онкологией обращаются чаще всего

В городской больнице №5 Одессы пациенты с тяжелыми болезнями могут бесплатно получить стационарную паллиативную помощь.

Следует отметить, что чаще всего сюда обращаются люди с онкологией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания или желудочно-кишечного тракта.

В медучреждении бесплатно лечат пациентов с неизлечимыми заболеваниями, нуждающимися в комплексной поддержке. В целом помощь финансируется государством через программу медицинских гарантий. К слову, в прошлом году отделение приняло более 300 пациентов.

Госпитализация возможна по следующим основаниям:

направление от врача первичного звена, с которым заключена декларация;

направление от ведущего специалиста;

направление бригады мобильной паллиативной службы;

перевод из другого медицинского учреждения или отделения.

Добавим, помощь оказывают мультидисциплинарные бригады: врачи разных профилей привлекают узких специалистов в зависимости от диагноза. При необходимости пациенты и родственники получают психологическую, социальную или духовную поддержку.

Напомним, паллиативная помощь – это комплексный подход в медицине, направленный на улучшение качества жизни пациентов с неизлечимыми или тяжелыми заболеваниями, а также их семей.

