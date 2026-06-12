Отключения света

Ключевые моменты:

  • Бугаевка и часть Пересыпи останутся без света с 08:00 до 20:00.
  • Отключения связаны с проведением работ для обеспечения безопасности.
  • Вечером возможны кратковременные обесточивания в Аркадии, на Таирова и в пригороде Одессы.
  • Продолжительность вечерних отключений может составить до одного часа.

По данным ДТЭК, сегодня микрорайон Бугаевка и часть Пересыпи останутся без электроэнергии с 08:00 до 20:00. В компании пояснили, что отключения необходимы для безопасного проведения работ.

Кроме того, ближе к вечеру возможны кратковременные отключения света в микрорайонах Аркадия и Таирова, а также в пригороде Одессы. По информации энергетиков, такие обесточивания могут продолжаться до одного часа.

Жителей указанных районов просят учитывать возможные ограничения при планировании дня.

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