Ключевые моменты:

Бугаевка и часть Пересыпи останутся без света с 08:00 до 20:00.

Отключения связаны с проведением работ для обеспечения безопасности.

Вечером возможны кратковременные обесточивания в Аркадии, на Таирова и в пригороде Одессы.

Продолжительность вечерних отключений может составить до одного часа.

По данным ДТЭК, сегодня микрорайон Бугаевка и часть Пересыпи останутся без электроэнергии с 08:00 до 20:00. В компании пояснили, что отключения необходимы для безопасного проведения работ.

Кроме того, ближе к вечеру возможны кратковременные отключения света в микрорайонах Аркадия и Таирова, а также в пригороде Одессы. По информации энергетиков, такие обесточивания могут продолжаться до одного часа.

Жителей указанных районов просят учитывать возможные ограничения при планировании дня.

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