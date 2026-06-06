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6 июня в Украине отмечается День журналиста.

Одесщина вошла в ТОП-3 медиарегиона Украины по количеству владельцев медиа.

Одним из флагманов региональной журналистики остается «Одесская жизнь», работающая более 19 лет.

Издание следует принципу «журналистики решений» и помогает читателям решать повседневные проблемы.

Одесщина укрепила позиции среди медиалидеров Украины

Сегодня, 6 июня, в Украине отмечают День журналиста — праздник тех, кто держит информационный фронт, фиксирует историю и помогает обществу решать проблемы. Одесский регион встречает этот день с весомыми показателями: по результатам последних исследований, Одесщина вошла в ТОП-3 медиарегиона Украины.

Согласно данным платформы «Опендабот», область заняла третье место по количеству владельцев медиа (около 200 субъектов), уступая только Киевщине и Львовщине. В структуре регионального рынка, как и по стране, продолжают преобладать печатные издания, однако сегмент онлайн-медиа и цифровых платформ демонстрирует стремительный рост.

«Одесская жизнь» продолжает творить историю

Одним из наиболее значимых представителей медиасообщества региона является издание «Одесская жизнь». Современная история газеты началась в 2007 году, и за более чем 19 лет непрерывной работы она трансформировалась из локального печатного издания в мощный медиакомплекс.

Главным секретом успеха издания является неизменная миссия – следование принципу «журналистики решений». Редакция не просто констатирует факты, а предоставляет читателям реальные инструменты решения жизненных проблем в сферах ЖКХ, медицины, образования и права. Сегодня аудитория «Одесской жизни» достигает впечатляющих масштабов: сайт издания привлекает более 1,3 миллионов просмотров в месяц, а охват в Facebook превышает 3,7 миллиона.

Несокрушимость одесских журналистов получила и международное признание. Тысячный номер «Одесской жизни», подготовленный в условиях блекаутов, обстрелов и отсутствия тепла, официально представлен в Парламенте Норвегии и МИД Финляндии как символ устойчивости независимых медиа Украины.

Добавим, что сегодня труд журналистов «Одесской жизни» остается фундаментом для защиты интересов общества и продвижения украинского слова даже в самые сложные времена.

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