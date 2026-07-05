Ключевые моменты:

В честь профессионального праздника на главном маяке Одессы взвился флаг ВМС ВСУ как знак несокрушимости, верности воинскому долгу и веры в то, что украинские флаги вернутся на все родные берега.

Руководство флота и области напомнило о беспрецедентных операциях украинских моряков, в частности об отправке на дно вражеского флагманского крейсера «Москва».

Высокие государственные и ведомственные награды получили не только военнослужащие ВМС, но и гражданские специалисты портовой и спасательной сфер, а также бойцы СБУ и ГПСУ.

Профессионализм, признанный миром

Празднование Дня ВМС ВС Украины в Одессе объединило как боевых офицеров, так и тех, кто обеспечивает бесперебойную жизнедеятельность портовой инфраструктуры в условиях постоянных вражеских угроз. В торжественных мероприятиях приняли участие начальник Одесской ОВА Олег Кипер и начальник Одесской МВА.

Командование ВМС подчеркнуло, что с первых дней полномасштабного вторжения украинские моряки дают жесткий отпор оккупантам, совершив то, чего в современной истории не делал никто — лишили врага оперативного доминирования в море и потопили его ключевые корабли.

Сегодня мощь, креативность и профессионализм украинских Военно-Морских Сил признаны международным сообществом.

«Мужественные воины морской пехоты стальной стеной стоят на самых горячих участках фронта. Их стойкость ломает планы врага, а лозунг «Верные всегда» подтверждается в каждом бою. Беспилотные системы прямо сейчас пишут новую историю и изменяют ход войны. Морская авиация покоряет небо и точно уничтожает враждебные цели. Водолазы и спецназовцы выполняют сверхсложные задачи, часто остающиеся незаметными для общества», — подчеркнули в командовании ВМС.

Единство ради безопасности: награды для военных и портовиков

Успех оборонных и логистических операций в Черном море — это результат огромного совместного труда. Именно поэтому заслуженные знаки отличия получили представители самых разных ведомств, которые плечом к плечу защищают украинскую акваторию.

Среди награжденных в Одессе:

Военнослужащие Военно-Морских Сил ВСУ;

Специалисты Морской поисково-спасательной службы;

Работники Администрации морских портов Украины (АМПУ);

Пограничники Морской охраны ГПСУ;

Сотрудники Службы безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил военных моряков государственными наградами: отличием «Крест боевых заслуг», орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени, «За мужество» ІІ–ІІІ степеней, Даниила Галицкого, а также медалями «За военную службу Украине».

Также Верховный Главнокомандующий вручил боевое знамя 12-й бригаде десантных катеров Флотилии ВМС. Почетные ленты «За мужество и отвагу» получили 65-й и 68-й отдельные береговые ракетные дивизионы 360-й бригады.

Кроме того, Глава государства объявил о сформировании новой бригады противоминных кораблей и подписал указ о создании Военно-Морской академии в Одессе.