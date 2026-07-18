Ключевые моменты:

За 200 гривен можно сытно поесть в заведениях восточной кухни

Фастфуд часто оказывается выгоднее классических столовых

На пляжах бюджетного туриста выручает стритфуд

Дешёвая столовая не всегда означает сытный обед

В социальных сетях нередко можно встретить публикации туристов о том, что в Одессе всё очень дорого. Мы решили проверить, так ли это на самом деле. Наш автор Алексей Овчинников взял 200 гривен и отправился по туристическим маршрутам, чтобы узнать, можно ли на эту сумму перекусить. Он посетил популярные кафе, заведения быстрого питания, пляжные точки и городскую столовую. Сравнил цены, размеры порций и качество блюд, чтобы выяснить, где этого бюджета ещё хватает, а где уже нет. Удалось ли ему утолить голод — читайте в нашем репортаже.

Восточная кухня и рынки — голодными не останетесь

В наших обзорах мы уже рассказывали о недорогих заведениях, где можно перекусить за весьма скромную сумму. Так, например, чебурек и пиво в легендарном заведении «Золотая подкова» обойдутся в 160 гривен.

Если хочется чего-нибудь сладкого, то две порции мороженого и кофе в Аркадии будут стоить около 200 гривен.

Но всё это — лёгкие перекусы. А есть ли что-то более основательное?

Да. Во вьетнамских или китайских кафе за 200 гривен вполне можно наесться большой порцией горячего мясного супа Фо Бо или Бун. В таком кафе на Черёмушках мы побывали ещё весной.

В эту ценовую категорию хорошо вписываются и многочисленные кафе узбекской кухни, которых немало в центре города. О некоторых из них мы уже писали. Так, в кафе «Мантоварка» за 180 гривен можно заказать большую порцию сытной шурпы.

В кафе «Плов хауз» выбор ещё больше: манты, лагман, плов с салатом — любое из этих блюд укладывается в наш бюджет. А на рынке «Книжка» за эти деньги можно попробовать не только плов с салатом, но и кебаб.

Если вы любите грузинскую кухню, то в сети «Хинкальня» вполне можно пообедать хинкали. Их цена не изменилась с прошлого года — 29 гривен за штуку с любой из трёх начинок. Пяти штук вполне достаточно, чтобы наесться, и ещё останутся деньги на кофе.

А вот блюда одесской кухни за такой бюджет попробовать не получится. Хватит разве что на пару бутербродов и бокал пива в кафе «На семи ветрах», о котором мы тоже рассказывали. Всё остальное — биточки из тюльки, цаца и другая жареная морская рыба — уже слишком дорого для небогатого туриста.

Вывод: в центре города стоит искать заведения восточной кухни или кафе при рынках. Конечно, полноценного большого обеда за эти деньги не получится, но голодными вы точно не останетесь. Кроме того, во многих заведениях можно заказать первое блюдо — борщ или куриный бульон с лапшой.

Поможет ли фастфуд?

На помощь может прийти… фастфуд. В Одессе представлены две мировые сети быстрого питания — McDonald’s и KFC. Обе работают в центре города, а KFC также есть в Аркадии.

В McDonald’s есть несколько предложений по доступной цене. Обычно это детские комбо с небольшим бургером, маленькой картошкой фри и напитком. Искать их нужно в разделе «Найс прайс Комбо». Стоимость таких наборов — от 85 гривен без напитка до 119 гривен с напитком. Кстати, если вы пользуетесь приложением сети, там регулярно появляются купоны на скидки или даже бесплатные блюда.

Похожие предложения есть и у KFC, который специализируется на блюдах из курицы. Кстати, у них появились позиции и для тех, кто не ест мясо. Стоимость блюд также укладывается в наш бюджет.

Пляжные соблазны

Давайте посмотрим, что можно перекусить на эту сумму на пляже. Здесь на помощь приходят многочисленные точки со стритфудом — обычные, без изысков, шаурма и хот-доги, пирожки, чебуреки.

Также может выручить сеть «Сити Буфет», заведения которой есть практически на каждом большом пляже — от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана. Здесь есть разные варианты. Например, 100 граммов салатов, многих основных блюд и гарниров стоят 57 гривен. Есть и счастливый час — за час до закрытия все блюда можно купить за половину стоимости! Прошлым летом мы рассказывали о «Сити Буфете» в Аркадии.

Кафе «Крым» в Аркадии. Мы уже рассказывали о другом заведении этой сети — «Хаджибей» на Европейской.

Что касается цен в нынешнем сезоне, то за 200 гривен здесь можно заказать большинство блюд. Но есть нюанс: это будет либо одно блюдо, либо два янтыка или чиберека.

Рядом с «Крымом» в прошлом году открылось кафе «Тистория», где предлагают блюда во фритюре, пельмени, вареники, пиво и напитки. Так, порция пельменей или вареников стоит от 150 до 200 гривен за 250 граммов. Любопытно, что самое дорогое блюдо в меню — вовсе не с мясом или лососем, а вареники с вишней.

Также здесь предлагают около десятка видов пирожков по цене от 35 гривен за штуку.

На центральной аллее курорта выбор ещё больше — многочисленные пекарни предлагают круассаны, булочки, выпечку, кусочки пиццы, солёные кюртоши, сэндвичи и даже пол-литра мясного рамена.

В торговом центре возле пляжа работает большой супермаркет с собственной кулинарией. Здесь уже можно по-настоящему разгуляться на все 200 гривен, купив готовую еду с собой.

Ещё примеры пляжной еды:

Чем накормят в «секретной» столовой

В поисках полноценного обеда я пошёл дальше и на улице Тенистой, напротив больницы, нашёл «секретную» столовую, о которой мало кто знает. Похоже, она работает только летом, и, вероятно, многие посетители приходят сюда именно из больницы. Расположена столовая на первом этаже пятиэтажного общежития.

С улицы эту столовую легко пройти мимо, а возле входа стоят несколько столиков. Внутри всё выглядит как… самая обычная столовая советских времён, которые я ещё хорошо помню. Лишь фотографии голливудских звёзд напоминают о том, что мы всё-таки живём уже в другом столетии.

Что в меню?

Меню в безымянной столовой очень лаконичное:

Первые блюда — от 80 грн,

Вторые блюда — от 80 грн,

Гарниры — от 70 грн.

Из первых блюд были борщ и куриный бульон с лапшой, из вторых — котлеты, отбивная и жареная рыба. Гарниры — картофельное пюре, тушёные овощи, гречка с грибами и макароны. Ещё были пирожки, компот и кофе из автомата.

Судя по ценам, я понял, что 200 гривен хватит лишь на одно блюдо и компот. Гречка, одна котлета и компот обошлись мне в 180 гривен. Но есть хотелось, поэтому я всё же заказал ещё и борщ за 80 гривен.

А как на вкус?

Скажу честно: в подобных столовых я не ел уже очень давно. Борщ оказался невзрачным, хоть и со сметаной, жидким и слишком острым, с пережаренным луком. Осилил я лишь половину тарелки.

Гречка с кусочками шампиньонов была более-менее приемлемой. А вкус котлеты перенёс меня в детство и школьную столовую. Возможно, вы тоже помните этот хлебный вкус мясной котлеты? В детстве они мне настолько нравились, что я просил маму приготовить такие же дома, но почему-то у неё они никогда не получались такими. Сейчас, кажется, я понимаю почему. И, честно говоря, мне показалось, что 80 гривен за одну такую котлету — слишком дорого.

Общее впечатление

К сожалению, даже потратив 260 гривен, я так и не наелся в, казалось бы, дешёвой столовой. Зато получил настоящее путешествие во времени — в далёкое прошлое. В следующий раз лучше пойду в McDonald’s или съем плов либо хинкали. Чего и вам искренне советую.

Ранее мы рассказывали, как одесский дворик спасает свой старый дом, угощая гостей форшмаком и биточками из тюльки.

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