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Кабмин выделил 49,4 млн грн на аварийный ремонт защитной дамбы на Дунае в Одесской области.

Средства будут направлены из резервного фонда государственного бюджета на безвозвратной основе.

Восстановительные работы проведут на аварийном участке дамбы на 97-м километре Дуная возле села Матроска.

С 2021 года течение Дуная постепенно размывает основание дамбы и береговую линию.

Прорыв дамбы может оставить без питьевой воды почти 100 тысяч жителей Измаила, Броски и Матроски.

Под угрозой подтопления также находятся около 5 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Правительство выделило 49 миллионов на аварийную дамбу

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства сообщили, что Кабинет министров принял решение выделить 49,4 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на неотложный ремонт аварийного участка защитной дамбы на Дунае.

По информации министерства, выделенное финансирование позволит оперативно начать аварийно-восстановительные работы и предотвратить дальнейшее разрушение гидротехнического сооружения, которое может привести к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.

В ведомстве подчеркнули, что главная цель — обеспечить безопасность жителей Измаила и других населённых пунктов, расположенных вдоль Дуная. После завершения ремонта дамба будет лучше подготовлена к паводкам и другим чрезвычайным ситуациям.

Речь идёт об аварийном участке защитной дамбы на 97-м километре Дуная возле села Матроска Измаильского района. С 2021 года течение реки постепенно размывает основание сооружения, из-за чего продолжается разрушение береговой линии.

Напомним, что в марте этого года местные власти официально признали состояние дамбы критическим и обратились к правительству с просьбой выделить средства на её ремонт.

В случае прорыва дамбы существует риск подтопления артезианских скважин, которые обеспечивают питьевой водой почти 100 тысяч жителей Измаила, Броски и Матроски. Кроме того, под угрозой окажутся около 5 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий Сафьяновской общины.

Специалисты отмечают, что вдоль украинского участка Дуная расположено около 315 километров защитных дамб, большинство из которых были построены ещё в 1930–1950-х годах. Из-за многолетнего воздействия течения, паводков, судоходства и эрозии значительная часть этих гидротехнических сооружений сегодня нуждается в реконструкции или капитальном ремонте.

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