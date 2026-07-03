Ключевые моменты:
- Празднование дня рождения Староконного рынка состоится в воскресенье, 5 июля, на улице Раскидайловской, 31.
- Для посетителей организуют фудкорт с ароматным пловом, сочными шашлыками и другими угощениями, который будет работать с 10:00 до 16:00.
- С 11:00 до 14:00 пройдет детская развлекательная программа с аниматорами, конкурсами и шоу мыльных пузырей.
- Все маленькие гости праздника получат бесплатную сладкую вату.
Организаторы праздника предлагают одесситам ненадолго отвлечься от морского отдыха и провести отличный выходной день всей семьей на легендарном рынке.
Праздничные локации развернутся в самом центре Староконки. Детская развлекательная программа с аниматорами и шоу мыльных пузырей будет проходить возле фонтана у центральных ворот. Здесь же, но с правой стороны под навесом (рядом с рыбным павильоном), расположится и зона фудкорта.
Праздник начнется 5 июля в 10:00 по адресу: улица Раскидайловская, 31.
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