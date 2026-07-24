Ключевые моменты:

Анна Тринчер выступит на сцене Ibiza уже 24 июля

Фестиваль CARDO объединит искусство, музыку и технологии

Театры покажут премьеру Шекспира и спектакль о Мариуполе

Одесситов приглашают на бесплатные культурные и образовательные события

От Шекспира до Анны Тринчер. Что выберете вы 24–30 июля?

Последняя неделя июля в Одессе предлагает события на любой вкус — от театральных премьер и музыкальных концертов до литературных встреч и образовательных лекций.

Литература. Любителей книг и истории приглашают на презентацию издания «Письма об Одессе», которое открывает город глазами французского купца XIX века, а также на камерную встречу с писательницей Марьяной Савкой, которая будет говорить об Одессе, прочитает отрывки из своего нового романа и стихи.

Театр. Театральную афишу дополняют эмоциональный спектакль «Птица на чердаке» о силе детской памяти во время войны и премьера современной постановки шекспировской «Двенадцатой ночи», где классика встречается с атмосферой летнего побережья.

Фестивали и концерты. Для тех, кто стремится к ярким впечатлениям, состоятся концерт Анны Тринчер и фестиваль креативности CARDO, который объединит музыку, литературу, перформансы, видеоарт и современное искусство в одном пространстве.

Здоровье. Всем, кто заботится о себе, стоит посетить бесплатную лекцию о сердце и сосудах, где специалисты расскажут о профилактике, факторах риска и простых шагах к здоровому образу жизни.

Более подробное описание событий читайте далее в нашем обзоре.

Куда пойти в Одессе 24–30 июля

Что: Презентация книги «Письма об Одессе»

Где: Европейская, 77, «Книгарня-кав’ярня»

Когда: 24 июля, 17:00

Уютная презентация новой брошюры из серии «Одесса глазами иностранцев» — «Письма об Одессе» Шарля Сикара.

Представьте: начало XIX века, молодая Одесса стремительно развивается и превращается в ключевой морской центр. В городе на целых шесть лет поселяется французский купец Шарль Сикар. На собственном опыте он знакомится с особенностями местной торговли и оставляет потомкам подробный обзор тогдашних товаров, экспорта и импорта, валюты, логистики и первых шагов городского управления. Его наблюдения, впервые опубликованные в 1812 году в Санкт-Петербурге на французском языке, стали настоящей капсулой времени.

Что: Спектакль «Птица на чердаке»

Где: Отоновский переулок, 2, «Театр в етері»

Когда: 24 июля, 18:00

Вход свободный по регистрации:

https://forms.gle/fb4qNWxPj5Dqg8Jr6

Что остается от детства, когда его вырывают с корнем и бросают в чужую, холодную реальность?

Для героини спектакля — девочки из Мариуполя, которую принудительно вывезли в Россию, — весь прежний мир сжался до размеров чужого, покрытого пылью чердака. Это ее клетка в доме российской чиновницы, но одновременно — единственное место, где она может оставаться собой. Среди чужих вещей и немого забвения она находит старую видеокамеру. Это устройство становится ее порталом сквозь стены, границы и линию фронта.

«Птица на чердаке» — пронзительная исповедь о хрупкости детского мира и невероятной силе его сопротивления. Это спектакль о том, что даже в самом темном уголке чужбины голос ребенка способен победить забвение и сохранить живым свет своей Родины.

Что: Анна Тринчер

Где: Аркадия, клуб Ibiza

Когда: 24 июля, 18:00

Одна из самых ярких артисток украинской сцены с хитами, которые ты точно знаешь.

Анна Тринчер — это эмоции, искренность и выступление, которое запомнится. Любимые песни, живая энергия и вечер на берегу теплого моря, который хочется прожить вместе.

Что: 12-й Festival of Creativity CARDO

Где: Канатная, 6, HIDER

Когда: 24 июля, 19:00

Вход свободный!

CARDO — фестиваль креативности, объединяющий в одном пространстве лучшие проявления человеческого потенциала: науку, технологии и искусство. Его миссия — находить, поддерживать и объединять ярких представителей современной креативной среды, создавая пространство для новых форм взаимодействия, мышления и культурного развития.

Формат события — однодневный мультижанровый фестиваль, который объединит в одном пространстве музыку, литературу, перформансы, визуальные объекты и видеоарт. В этом дворе летают медузы, звучит музыка, рождаются тексты, оживают видеоарт, перформансы и художественные инсталляции. Само пространство HIDER превратится в сцену, выставочную площадку и место встречи молодой украинской культуры.

Что: Лекция «Здоровье сердца и сосудов»

Где: регистрация https://tally.so/r/rj1KxX

Когда: 26 июля, 12:00

Бесплатно!

Вы узнаете, как работают сердце и сосуды, на какие факторы риска можно повлиять уже сейчас и что делать, чтобы вовремя замечать изменения и обращаться за помощью. Поговорим об артериальном давлении, сне, стрессе, питании и физической активности. Также специалисты расскажут, какие профилактические обследования стоит проходить и как воспользоваться доступными медицинскими возможностями, которые уже существуют в Украине.

Что: Встреча с писательницей Марьяной Савкой

Где: Театр Василько

Когда: 26 июля, 18:00

Бесплатно!

Что делает город нашим? Архитектура? История? Язык? Люди? Или истории, которые мы о нем рассказываем? Об этом поговорим с писательницей, поэтессой, главным редактором «Издательства Старого Льва» Марьяной Савкой — женщиной, которая умеет находить слова для самого важного. Гостей ждет особенный камерный вечер.

Марьяна Савка прочтет отрывки из своего нового романа, события которого разворачиваются именно в Одессе, поделится проникновенной поэзией, а если настроение и атмосфера сложатся как нельзя лучше — исполнит и несколько своих песен.

Это будет не лекция и не классическая презентация книги. Это будет искренний, живой разговор о городе, который мы каждый день открываем заново.

Что: Премьера «Двенадцатая ночь, или Что угодно»

Где: Театр юного зрителя

Когда: 30 июля, 17:00

Совместный проект Одесского академического театра юного зрителя и Театральной лаборатории «Театр на Чайной». Современное и смелое прочтение классической пьесы Шекспира в переводе Юрия Андруховича.

После кораблекрушения герои оказываются на берегу Иллирии, среди праздничного хаоса пляжных вечеринок и вечного отдыха. Скрываясь под масками других людей, они погружаются в водоворот чувств, где границы между игрой и реальностью стираются.

Здесь, под шум прибоя, разворачивается настоящий лабиринт любви. Она любит его, он грезит другой, а та другая влюбляется в девушку, скрывшую лицо под маской юноши. Кто кого любит? Кто кем притворяется? И можно ли убежать от самого себя, если вокруг — только свобода, жара и музыка?

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