Ключевые моменты:
- В Одессе стартует масштабный фестиваль «Делоне снова в Одессе»
- Verka Serduchka & BAND даст большой концерт в Ibiza Beach Club
- «Черноморец» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Полесья»
- НАОНИ представит рок-хиты в исполнении народных инструментов
Подборку подготовил культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников на основе официальных анонсов организаторов мероприятий, театров, музеев, концертных площадок, футбольного клуба и программы фестиваля «Делоне снова в Одессе». В обзор также включена информация о бесплатной лекции в рамках проекта «Осередки здоров’я», который проводят организаторы просветительских медицинских мероприятий для жителей города.
«Черноморец», Сердючка или Соня Делоне. Что выберете вы?
Первые дни августа в Одессе обещают быть насыщенными культурными, музыкальными и спортивными событиями.
Центральным событием станет масштабный арт-фестиваль «Делоне снова в Одессе», посвящённый всемирно известной художнице Соне Делоне. На нескольких городских площадках пройдут выставки, иммерсивные проекции, кинопоказы, дизайнерские показы, творческие мастерские, поэтические чтения и даже парад арткаров, который превратит улицы города в яркое пространство современного искусства.
Любителей истории приглашают в Книгарню-Кав’ярню на презентацию книги «Одесса – ворота империи», где можно будет по-новому взглянуть на жизнь космополитичной Одессы начала ХХ века глазами иностранного автора Сидни Адамсона.
Музыкальная афиша также не оставит равнодушными меломанов. На сцене Ibiza Beach Club с большим летним шоу выступит Verka Serduchka & BAND, а в Одесской национальной опере Национальный академический оркестр народных инструментов Украины (НАОНИ) представит программу, объединившую мировые рок-хиты, знаменитые саундтреки и украинскую музыку в оригинальном звучании народных инструментов.
Тем, кто заботится о здоровье, стоит обратить внимание на бесплатную лекцию «Жара и сердце», во время которой семейный врач расскажет, как защитить сердечно-сосудистую систему в летний зной и на какие симптомы следует обратить внимание. А поклонников спорта ждёт долгожданное возвращение большого футбола: «Черноморец» проведёт домашний матч Украинской Премьер-лиги против «Полесья».
Более подробное описание событий читайте далее в нашем обзоре.
Куда пойти в Одессе 31 июля – 6 августа?
Что: Арт-фестиваль «Делоне снова в Одессе»
Где: Музей современного искусства Одессы, Зелёный театр, Lili Bistro, Городской сад, улицы города
Когда: 30 июля – 2 августа
Соня Делоне родилась в Одессе, стала одной из самых влиятельных художниц ХХ века, изменила историю дизайна, моды и авангарда — и наконец возвращается в город, где началась её история.
Вас ждут:
- Иммерсивный маппинг «Мир Сони» — масштабная проекция, позволяющая погрузиться в мир цветов и форм Сони Делоне.
- Документальный фильм «Одесса и украинский Париж Сони Делоне».
- Видеопрезентация «Мир, раскрашенный Соней Делоне» о жизни и творчестве художницы.
- Кураторские и медиаторские экскурсии по выставке «Ода Соне».
- Семейные дни — творческие занятия, игры и знакомство с миром Сони Делоне для детей и взрослых.
- Delaunay-à-porter — показ в Зелёном театре работ современных дизайнеров, вдохновлённых творчеством Сони Делоне.
- Парад арткаров, оформленных в стиле художницы, который превратит улицы Одессы в движущийся манифест цвета, ритма и жизни.
- Симультанные чтения поэзии в атмосфере парижского кафе начала ХХ века в Lili Bistro.
Что: Лекция «Жара и сердце»
Где: Регистрация по ссылке: https://tally.so/r/rj1KxX
Когда: 1 августа, 12:00
Участие бесплатное!
Жара может существенно влиять на самочувствие, особенно если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания или повышенный риск их развития. Именно поэтому в Одессе продолжается серия бесплатных офлайн-встреч «Осередки здоров’я».
Во время встречи будут говорить о том, как жара влияет на сердце и сосуды и что поможет сохранить здоровье в самые жаркие дни. Лекцию проведёт семейный врач Ирина Ткаченко.
Что: Verka Serduchka
Где: Аркадия, клуб Ibiza
Когда: 31 июля, 18:00
Verka Serduchka в Ibiza Beach Club — один из самых ожидаемых концертов этого лета в Одессе. 31 июля Verka Serduchka & BAND выступит на сцене Ibiza Beach Club в Аркадии с масштабным летним шоу и любимыми хитами.
Что: Презентация книги «Одесса – ворота империи» Сидни Адамсона
Где: Европейская, 77, «Книгарня-Кав’ярня»
Когда: 31 июля, 17:00
Книгарня-Кав’ярня вновь становится местом удивительных исторических открытий. Презентация новой брошюры из серии «Одесса глазами иностранцев» — «Одесса – ворота империи» Сидни Адамсона станет настоящим подарком для всех ценителей истории.
Представьте: начало ХХ века, яркая, шумная и космополитичная Одесса. Город кипит контрастами — от роскоши состоятельных слоёв общества до жизни городской бедноты, от величественной архитектуры и торгового порта до отголосков революционных событий 1905 года. Именно такой увидел и описал наш город иностранный автор Сидни Адамсон. В своём историко-публицистическом очерке он оставил глубокие наблюдения о повседневной жизни одесситов, религиозных традициях, многонациональном составе населения и особой роли Одессы как важного культурного и торгового центра.
Что: Футбол «Черноморец» — «Полесье»
Где: Стадион «Черноморец»
Когда: 2 августа, 13:00
Легендарная команда вернулась в Высшую лигу! Поэтому болеем за наших на родном стадионе. Матч «Черноморец» — «Полесье» состоится в рамках Украинской Премьер-лиги (УПЛ) — высшего дивизиона чемпионата Украины по футболу.
Что: Концерт НАОНИ
Где: Театр оперы и балета
Когда: 4 августа, 18:30
Гостей вечера ждёт музыкальное представление, где встретятся культовые рок-композиции, узнаваемые саундтреки к кинофильмам и украинская музыка в совершенно новом звучании.
Главная ценность этой программы — уникальное сочетание аутентичного звучания более 40 видов народных инструментов с динамикой и драйвом мировой рок-культуры.
Вместо привычных электрогитар главные партии исполняют:
- бандуры и кобзы — создают ритмическую основу и гармоническое наполнение, не уступающее по плотности гитарным риффам;
- цимбалы — придают композициям особую виртуозность и перкуссионный блеск, создавая неповторимый «металлический» оттенок в рок-балладах;
- сопилки, най, свирель и «кукушка» — выступают в роли сольных голосов, способных передать самые тонкие нюансы вокальных партий легендарных исполнителей;
- трембиты — используются как мощные духовые акценты, придающие эпичность саундтрекам к кинофильмам.
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