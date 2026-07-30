Ключевые моменты:

В Одессе стартует масштабный фестиваль «Делоне снова в Одессе»

Verka Serduchka & BAND даст большой концерт в Ibiza Beach Club

«Черноморец» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Полесья»

НАОНИ представит рок-хиты в исполнении народных инструментов

Подборку подготовил культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников на основе официальных анонсов организаторов мероприятий, театров, музеев, концертных площадок, футбольного клуба и программы фестиваля «Делоне снова в Одессе». В обзор также включена информация о бесплатной лекции в рамках проекта «Осередки здоров’я», который проводят организаторы просветительских медицинских мероприятий для жителей города.

«Черноморец», Сердючка или Соня Делоне. Что выберете вы?

Первые дни августа в Одессе обещают быть насыщенными культурными, музыкальными и спортивными событиями.

Центральным событием станет масштабный арт-фестиваль «Делоне снова в Одессе», посвящённый всемирно известной художнице Соне Делоне. На нескольких городских площадках пройдут выставки, иммерсивные проекции, кинопоказы, дизайнерские показы, творческие мастерские, поэтические чтения и даже парад арткаров, который превратит улицы города в яркое пространство современного искусства.

Любителей истории приглашают в Книгарню-Кав’ярню на презентацию книги «Одесса – ворота империи», где можно будет по-новому взглянуть на жизнь космополитичной Одессы начала ХХ века глазами иностранного автора Сидни Адамсона.

Музыкальная афиша также не оставит равнодушными меломанов. На сцене Ibiza Beach Club с большим летним шоу выступит Verka Serduchka & BAND, а в Одесской национальной опере Национальный академический оркестр народных инструментов Украины (НАОНИ) представит программу, объединившую мировые рок-хиты, знаменитые саундтреки и украинскую музыку в оригинальном звучании народных инструментов.

Тем, кто заботится о здоровье, стоит обратить внимание на бесплатную лекцию «Жара и сердце», во время которой семейный врач расскажет, как защитить сердечно-сосудистую систему в летний зной и на какие симптомы следует обратить внимание. А поклонников спорта ждёт долгожданное возвращение большого футбола: «Черноморец» проведёт домашний матч Украинской Премьер-лиги против «Полесья».

Более подробное описание событий читайте далее в нашем обзоре.

Куда пойти в Одессе 31 июля – 6 августа?

Что: Арт-фестиваль «Делоне снова в Одессе»

Где: Музей современного искусства Одессы, Зелёный театр, Lili Bistro, Городской сад, улицы города

Когда: 30 июля – 2 августа

Соня Делоне родилась в Одессе, стала одной из самых влиятельных художниц ХХ века, изменила историю дизайна, моды и авангарда — и наконец возвращается в город, где началась её история.

Вас ждут:

Иммерсивный маппинг «Мир Сони» — масштабная проекция, позволяющая погрузиться в мир цветов и форм Сони Делоне.

Документальный фильм «Одесса и украинский Париж Сони Делоне».

Видеопрезентация «Мир, раскрашенный Соней Делоне» о жизни и творчестве художницы.

Кураторские и медиаторские экскурсии по выставке «Ода Соне».

Семейные дни — творческие занятия, игры и знакомство с миром Сони Делоне для детей и взрослых.

Delaunay-à-porter — показ в Зелёном театре работ современных дизайнеров, вдохновлённых творчеством Сони Делоне.

Парад арткаров, оформленных в стиле художницы, который превратит улицы Одессы в движущийся манифест цвета, ритма и жизни.

Симультанные чтения поэзии в атмосфере парижского кафе начала ХХ века в Lili Bistro.

Что: Лекция «Жара и сердце»

Где: Регистрация по ссылке: https://tally.so/r/rj1KxX

Когда: 1 августа, 12:00

Участие бесплатное!

Жара может существенно влиять на самочувствие, особенно если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания или повышенный риск их развития. Именно поэтому в Одессе продолжается серия бесплатных офлайн-встреч «Осередки здоров’я».

Во время встречи будут говорить о том, как жара влияет на сердце и сосуды и что поможет сохранить здоровье в самые жаркие дни. Лекцию проведёт семейный врач Ирина Ткаченко.

Что: Verka Serduchka

Где: Аркадия, клуб Ibiza

Когда: 31 июля, 18:00

Verka Serduchka в Ibiza Beach Club — один из самых ожидаемых концертов этого лета в Одессе. 31 июля Verka Serduchka & BAND выступит на сцене Ibiza Beach Club в Аркадии с масштабным летним шоу и любимыми хитами.

Что: Презентация книги «Одесса – ворота империи» Сидни Адамсона

Где: Европейская, 77, «Книгарня-Кав’ярня»

Когда: 31 июля, 17:00

Книгарня-Кав’ярня вновь становится местом удивительных исторических открытий. Презентация новой брошюры из серии «Одесса глазами иностранцев» — «Одесса – ворота империи» Сидни Адамсона станет настоящим подарком для всех ценителей истории.

Представьте: начало ХХ века, яркая, шумная и космополитичная Одесса. Город кипит контрастами — от роскоши состоятельных слоёв общества до жизни городской бедноты, от величественной архитектуры и торгового порта до отголосков революционных событий 1905 года. Именно такой увидел и описал наш город иностранный автор Сидни Адамсон. В своём историко-публицистическом очерке он оставил глубокие наблюдения о повседневной жизни одесситов, религиозных традициях, многонациональном составе населения и особой роли Одессы как важного культурного и торгового центра.

Что: Футбол «Черноморец» — «Полесье»

Где: Стадион «Черноморец»

Когда: 2 августа, 13:00

Легендарная команда вернулась в Высшую лигу! Поэтому болеем за наших на родном стадионе. Матч «Черноморец» — «Полесье» состоится в рамках Украинской Премьер-лиги (УПЛ) — высшего дивизиона чемпионата Украины по футболу.

Что: Концерт НАОНИ

Где: Театр оперы и балета

Когда: 4 августа, 18:30

Гостей вечера ждёт музыкальное представление, где встретятся культовые рок-композиции, узнаваемые саундтреки к кинофильмам и украинская музыка в совершенно новом звучании.

Главная ценность этой программы — уникальное сочетание аутентичного звучания более 40 видов народных инструментов с динамикой и драйвом мировой рок-культуры.

Вместо привычных электрогитар главные партии исполняют:

бандуры и кобзы — создают ритмическую основу и гармоническое наполнение, не уступающее по плотности гитарным риффам;

цимбалы — придают композициям особую виртуозность и перкуссионный блеск, создавая неповторимый «металлический» оттенок в рок-балладах;

сопилки, най, свирель и «кукушка» — выступают в роли сольных голосов, способных передать самые тонкие нюансы вокальных партий легендарных исполнителей;

трембиты — используются как мощные духовые акценты, придающие эпичность саундтрекам к кинофильмам.

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