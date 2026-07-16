Ключевые моменты:

В афишу вошли пять самых ярких культурных событий недели

alyona alyona выступит на Ланжероне с бесплатным концертом

Max Barskih откроет в Одессе масштабный Open Air Fest

Часть мероприятий можно посетить бесплатно или за донат

События подборки сформированы на основе официальных анонсов организаторов, концертных площадок и культурных учреждений Одессы. В обзор вошли концерты, театрально-цирковые постановки и творческие мероприятия, которые пройдут с 17 по 23 июля. Афишу подготовил культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников, который регулярно следит за культурной жизнью города и собирает самые интересные события для читателей.

Пять ярких событий середины лета. Что выберете вы 17–23 июля?

Макушка лета, жара, а Одесса дарит еще одну яркую летнюю неделю, наполненную искусством, музыкой и незабываемыми впечатлениями.

Зрителей ждет волшебный мир циркового шоу «Мавка», где любимая история оживает языком акробатики и фантазии. Желаемую прохладу подарит ледовая феерия «Ледяной Оскар» с эффектными трюками, огненными номерами и атмосферой большого кино.

Под открытым небом на побережье выступит alyona alyona, а стадион «Черноморец» превратится в масштабный Open Air Fest с главным шоу Max Barskih.

Следующую неделю предлагаем начать с вечера поэзии и джаза в уютном дворике Научной библиотеки. Выбирайте событие по душе и наполняйте лето эмоциями, которые остаются с нами надолго. Обратите внимание, что на некоторые мероприятия вход бесплатный или за донат!

Более подробное описание событий читайте далее в нашем обзоре.

Куда пойти в Одессе 17–23 июля

Что: Цирковое шоу «Мавка»

Где: Театр музкомедии

Когда: 18 июля, 14:00, 18:00

Погрузитесь в увлекательный лесной мир Мавки, где знакомая история оживает языком циркового искусства. Самое время для ярких эмоций во время летних каникул!

Шоу, после которого увиденное обсуждают все — родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками! А для детей, которые впервые придут на живое представление, это станет идеальным знакомством с цирковым искусством: понятно, увлекательно и с вау-эффектом.

Что: Цирковое ледовое шоу «Оскар»

Где: Одесский цирк

Когда: 18 июля, 17:00

Цирк на льду представляет шоу «Ледяной Оскар» — зрелищную постановку, вдохновленную самыми известными кинохитами, где лед становится сценой для незабываемых выступлений. Зрителей ждут воздушная акробатика по мотивам «Титаника», виртуозное фигурное катание, иллюзионные трюки и грандиозное огненное шоу. Яркими изюминками программы станут стильный номер «Модный приговор от Круэллы» и зажигательная женская интерпретация культового персонажа «Маски». Каждый номер объединяет цирковое искусство, акробатику, театр и кинематограф, создавая настоящую ледовую феерию. Это шоу, где все трюки выполняются вживую — без дублеров и монтажных склеек.

Что: Alyona Alyona

Где: Набережная Ланжерон

Когда: 18 июля, 18:00

Вход свободный!

Alyona alyona приглашает одесситов и гостей города провести вместе субботний вечер. Живая музыка, яркая программа и атмосфера моря — все это создаст неповторимое настроение.

Alyona alyona — украинская рэп-дива, одна из самых ярких артисток современной украинской сцены и представительница Украины на «Евровидении-2024». Ее хиты «Рибки», «Залишаю свій дім», «Padlo» и «Teresa & Maria» уже давно звучат в сердцах миллионов слушателей.

Что: Концерт Макса Барских

Где: Стадион «Черноморец»

Когда: 19 июля, 18:00

Max Barskih запускает Open Air Fest — новый масштабный летний фестивальный формат, который объединит живую музыку, современную сценографию, фестивальную атмосферу и главное шоу артиста в разных городах Украины. В центре фестиваля — выступление Max Barskih, превращающее концерт в эмоциональное путешествие с мощным светом, звуком и впечатляющими визуальными решениями. В течение дня гостей ждут DJ-сеты, выступления приглашенных артистов, фуд-корты, зоны отдыха и другие активности, создающие атмосферу настоящего летнего фестиваля. Open Air Fest напоминает, что даже в сложные времена важно находить пространство для музыки, встреч, свободы и общих эмоций.

Что: Вечер поэзии и джаза

Где: ул. Пастера, 13, Научная библиотека

Когда: 20 июля, 19:00

Почему бы не провести вечер понедельника под аккомпанемент поэзии и джаза под открытым небом в историческом уютном дворике Национальной научной библиотеки?

Это будет уникальный творческий эксперимент — вечер изысканной авторской поэзии известной поэтессы Владиславы Ильинской в сочетании с музыкой, джазовыми импровизациями и композициями Алексея Петухова (фортепиано).

Специальный гость проекта — Ирина Грис (Монреаль, Канада), фортепиано.

Поэзия и музыка — прекрасное и магическое сочетание человеческих чувств, отражение природы и всего, что происходит вокруг нас.

Говорят, «красота спасет мир», а сочетание поэзии и музыки, безусловно, положительно повлияет на каждого из нас.

Напомним, что в Одессе открывается международная выставка-биеннале «Море акварели» с работами Шевченко и современных художников.

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