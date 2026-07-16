Ключевые моменты:
- В афишу вошли пять самых ярких культурных событий недели
- alyona alyona выступит на Ланжероне с бесплатным концертом
- Max Barskih откроет в Одессе масштабный Open Air Fest
- Часть мероприятий можно посетить бесплатно или за донат
События подборки сформированы на основе официальных анонсов организаторов, концертных площадок и культурных учреждений Одессы. В обзор вошли концерты, театрально-цирковые постановки и творческие мероприятия, которые пройдут с 17 по 23 июля. Афишу подготовил культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников, который регулярно следит за культурной жизнью города и собирает самые интересные события для читателей.
Пять ярких событий середины лета. Что выберете вы 17–23 июля?
Макушка лета, жара, а Одесса дарит еще одну яркую летнюю неделю, наполненную искусством, музыкой и незабываемыми впечатлениями.
Зрителей ждет волшебный мир циркового шоу «Мавка», где любимая история оживает языком акробатики и фантазии. Желаемую прохладу подарит ледовая феерия «Ледяной Оскар» с эффектными трюками, огненными номерами и атмосферой большого кино.
Под открытым небом на побережье выступит alyona alyona, а стадион «Черноморец» превратится в масштабный Open Air Fest с главным шоу Max Barskih.
Следующую неделю предлагаем начать с вечера поэзии и джаза в уютном дворике Научной библиотеки. Выбирайте событие по душе и наполняйте лето эмоциями, которые остаются с нами надолго. Обратите внимание, что на некоторые мероприятия вход бесплатный или за донат!
Более подробное описание событий читайте далее в нашем обзоре.
Куда пойти в Одессе 17–23 июля
Что: Цирковое шоу «Мавка»
Где: Театр музкомедии
Когда: 18 июля, 14:00, 18:00
Погрузитесь в увлекательный лесной мир Мавки, где знакомая история оживает языком циркового искусства. Самое время для ярких эмоций во время летних каникул!
Шоу, после которого увиденное обсуждают все — родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками! А для детей, которые впервые придут на живое представление, это станет идеальным знакомством с цирковым искусством: понятно, увлекательно и с вау-эффектом.
Что: Цирковое ледовое шоу «Оскар»
Где: Одесский цирк
Когда: 18 июля, 17:00
Цирк на льду представляет шоу «Ледяной Оскар» — зрелищную постановку, вдохновленную самыми известными кинохитами, где лед становится сценой для незабываемых выступлений. Зрителей ждут воздушная акробатика по мотивам «Титаника», виртуозное фигурное катание, иллюзионные трюки и грандиозное огненное шоу. Яркими изюминками программы станут стильный номер «Модный приговор от Круэллы» и зажигательная женская интерпретация культового персонажа «Маски». Каждый номер объединяет цирковое искусство, акробатику, театр и кинематограф, создавая настоящую ледовую феерию. Это шоу, где все трюки выполняются вживую — без дублеров и монтажных склеек.
Что: Alyona Alyona
Где: Набережная Ланжерон
Когда: 18 июля, 18:00
Вход свободный!
Alyona alyona приглашает одесситов и гостей города провести вместе субботний вечер. Живая музыка, яркая программа и атмосфера моря — все это создаст неповторимое настроение.
Alyona alyona — украинская рэп-дива, одна из самых ярких артисток современной украинской сцены и представительница Украины на «Евровидении-2024». Ее хиты «Рибки», «Залишаю свій дім», «Padlo» и «Teresa & Maria» уже давно звучат в сердцах миллионов слушателей.
Что: Концерт Макса Барских
Где: Стадион «Черноморец»
Когда: 19 июля, 18:00
Max Barskih запускает Open Air Fest — новый масштабный летний фестивальный формат, который объединит живую музыку, современную сценографию, фестивальную атмосферу и главное шоу артиста в разных городах Украины. В центре фестиваля — выступление Max Barskih, превращающее концерт в эмоциональное путешествие с мощным светом, звуком и впечатляющими визуальными решениями. В течение дня гостей ждут DJ-сеты, выступления приглашенных артистов, фуд-корты, зоны отдыха и другие активности, создающие атмосферу настоящего летнего фестиваля. Open Air Fest напоминает, что даже в сложные времена важно находить пространство для музыки, встреч, свободы и общих эмоций.
Что: Вечер поэзии и джаза
Где: ул. Пастера, 13, Научная библиотека
Когда: 20 июля, 19:00
Почему бы не провести вечер понедельника под аккомпанемент поэзии и джаза под открытым небом в историческом уютном дворике Национальной научной библиотеки?
Это будет уникальный творческий эксперимент — вечер изысканной авторской поэзии известной поэтессы Владиславы Ильинской в сочетании с музыкой, джазовыми импровизациями и композициями Алексея Петухова (фортепиано).
Специальный гость проекта — Ирина Грис (Монреаль, Канада), фортепиано.
Поэзия и музыка — прекрасное и магическое сочетание человеческих чувств, отражение природы и всего, что происходит вокруг нас.
Говорят, «красота спасет мир», а сочетание поэзии и музыки, безусловно, положительно повлияет на каждого из нас.
Напомним, что в Одессе открывается международная выставка-биеннале «Море акварели» с работами Шевченко и современных художников.
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